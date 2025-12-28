No tiene lugar con Machillo Ramírez: se confirma una nueva salida en Alajuelense a un rival directo

Son varios los futbolistas que dejarán de pertenecer a la Liga Deportiva Alajuelense luego de campeonar en el Apertura 2025. Con la obtención de la 31, Óscar Ramírez se desprendió de los jugadores que no tendrá en cuenta en el próximo campeonato.

El técnico dejó en claro quiénes son los que no tendrán minutos. Diego Campos fue el primero en irse, ya que ni siquiera renovó su contrato. Otros como Doryan Rodríguez y John Paul Ruiz están negociando su salida en condición de cedidos a otro equipo de la Liga Promérica.

El próximo que dejará Alajuelense y que lo hará de forma definitiva, debido a que decidió finiquitar su contrato, es Johnny Álvarez. El portero dejará la entidad rojinegra porque no tiene el lugar deseado ni tampoco lo tendrá con Washington Ortega y Bayron Mora en la planilla.

El nuevo destino que tendrá Johnny Álvarez tras terminar su vínculo con Alajuelense

El periodista Kevin Jiménez confirmó que ya existe un acuerdo verbal entre Álvarez y Sporting FC por un año. “Esperan firmar todo próximamente“, agregó sobre la operación entre el portero y el cuadro que tendrá a Andrés Carevic como nuevo DT.

Johnny Álvarez apenas tuvo la posibilidad de jugar tres partidos durante su larga estadía en el primer equipo de la Liga. Fueron dos juegos en esta temporada y uno en el Torneo Clausura 2023.

En el medio, Alajuelense lo cedió a préstamo en varias ocasiones. Fue a Liberia, Guadalupe FC, Jicaral, Juventud Escazuceña y Sarchí. Ahora, será transferido por primera vez a otro equipo de manera definitiva. Tendrá que pelear el puesto con otro ex Alajuelense como Leonel Moreira.