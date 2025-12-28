Es tendencia:
Salida en Herediano: Jafet Soto pierde a la figura que tanto quería retener para ganar el Clausura 2026

Jafet Soto no pudo darle el gusto a José Giacone de seguir contando con uno de los mejores futbolistas.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El presidente florense no pudo mantenerlo.
© John DuranEl presidente florense no pudo mantenerlo.

El Club Sport Herediano se alista para volver a ser campeón de la Liga Promérica luego de no haber podido clasificar a la fase final en el Apertura 2025. Para volver a la cima del campeonato, el Team realizó una reestructuración a nivel deportivo tanto en el banco como en la planilla.

A pesar de esto, sumó una mala noticia pensando en el 2026. Jafet Soto tenía como gran objetivo retener a uno de los mejores jugadores que tenía el equipo, pero no pudo y el futbolista finalmente continuará su carrera fuera de Costa Rica.

Brian Rubio no sigue en Herediano

Se trata de Brian Rubio, un jugador más que interesante y por el que Herediano insistió todo lo posible para dejarlo en el club. Según la información del periodista Kevin Jiménez, el delantero no será parte del Team de cara al Clausura 2026.

Sigue en Herediano: José Giacone recibe la confirmación que más quería sobre el futuro de una figura de La Sele

Sigue en Herediano: José Giacone recibe la confirmación que más quería sobre el futuro de una figura de La Sele

Con esta noticia, se confirma una nueva baja en el equipo florense. Rubio había llegado a mitad de año en calidad de cedido por un semestre desde Mazatlán. Jugó 17 partidos y marcó cuatro goles entre el campeonato nacional y la Copa Centroamericana.

Jafet Soto no logró mantenerlo en la planilla y el futbolista deberá regresar a México para conformar el equipo dueño de su ficha. De esta manera, se suma a las bajas de Axel Amador, Ariel González (ambos cedidos a Guadalupe) y Walter Cortés, que deberá buscar nuevo club.

De igual forma, José Giacone podrá contar con la presencia de otros delanteros. El que llegó en las últimas horas y ya fue presentado es el Tepa González, quien ocupa la ofensiva central, por lo que ocupará el hueco que deja Brian Rubio con su salida.

