A Vladimir Quesada le preguntaron por Warren Madrigal y admitió el problema que complica su regreso con Saprissa: “No lo harán”

En la antesala del esperado duelo entre Deportivo Saprissa y Club Sport Cartaginés por la jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica, los aficionados tibaseños palpitan con la expectativa de ver el regreso de Warren Madrigal vistiendo el uniforme morado.

El delantero de 21 años, quien sufrió una fractura de peroné en junio mientras jugaba con la Selección de Costa Rica en la Copa Oro, se encontraba a préstamo en el Valencia, club que tenía la intención comprar su pase. Sin embargo, la lesión lo obligó a regresar a Saprissa, donde ha seguido una rehabilitación de tres meses con la esperanza de regresar al terreno de juego lo antes posible.

Vladimir Quesada no se precipita

Sin embargo, durante la conferencia de prensa previa al esperado enfrentamiento con los brumosos, Vladimir Quesada puso un freno a la ilusión de los fanáticos morados.

A pesar de reconocer que el delantero ya se encuentra a disposición del equipo, el entrenador del Monstruo fue claro al asegurar que su presencia no está garantizada para este partido crucial.

¿Madrigal regresa contra Cartaginés? (Saprissa).

“Estamos muy contentos con el periodo de recuperación de Warren. Esto se ha manejado bien, con sumo cuidado. Estamos satisfechos de que ya esté haciendo fútbol y entrenando, pero la decisión se tomará de manera consensuada, como dije anteriormente. Vamos a valorarlo junto con el jugador. No vamos a precipitarnos, ni a acelerar las cosas“, afirmó el estratega.

Dos preocupaciones con Warren Madrigal

El DT de 59 años reveló dos factores que le preocupan sobre la posibilidad de arriesgar al joven delantero: uno es la falta de fútbol que arrastra, y el otro la intensidad de los rivales, que no lo tratarán con el cuidado que tienen sus compañeros, teniendo en cuenta que viene de una lesión complicada.

Vladimir Quesada toma precauciones (Saprissa).

“Warren pudo hacer juego colectivo, y ahora tenemos que valorar si eso es suficiente o no. Para tomar la decisión de incluirlo en la convocatoria, debemos tener claro que, si se le toma en cuenta, es para que esté listo para entrar al terreno de juego. En los entrenamientos, los compañeros cuidan a Warren, pero en un partido, los rivales no lo harán. Él está muy bien, hace sus movimientos normales en la zona ofensiva, pero creo que ha hecho poco fútbol. Ya veremos el sábado”, aseguró Quesada.

¿Cuándo juega Saprissa vs Cartaginés?

El duelo entre Saprissa y Cartaginés, correspondiente a la undécima jornada del Torneo Apertura 2025, está programado para disputarse el domingo 28 de septiembre, a las 4:00 p.m. (hora de Costa Rica), en el Estadio Ricardo Saprissa.