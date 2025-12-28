Sigue en Herediano: José Giacone recibe la confirmación que más quería sobre el futuro de una figura de La Sele

El Club Sport Herediano finaliza el 2025 con noticias más que importantes para José Giacone. El DT tendrá a disposición a una de las figuras claves en lo que fue el bicampeonato del Team y que siempre fue una pieza fundamental para todos los entrenadores que pasaron.

Este domingo, el conjunto florense hizo oficial la renovación de Haxzel Quirós. El futbolista que forma habitualmente de la Selección de Costa Rica terminaba su vínculo, pero en conjunto con el club rojiamarillo tomó la decisión de extenderlo por un año más.

De esta manera, Quirós permanecerá en Herediano hasta diciembre del 2026. A esta noticia, hay que sumarle la renovación ya anunciada de Marcel Hernández, que estará ligado al Team hasta diciembre del 2027.

Así anunció Herediano la renovación de Quirós.

¿Cómo está el mercado de fichajes de Herediano para el Clausura 2026?

Además de estas renovaciones, Herediano recibió a Shawn Johnson y Everardo Rubio. Ambos regresaron de sus cesiones en Liberia y Cartaginés, respectivamente, y serían tenidos en cuenta para este Clausura 2026.

En cuanto a los nuevos fichajes, hay que destacar la reciente contratación de José Tepa González, quien fue confirmado recientemente como refuerzo rojiamarillo para 2026. La otra contratación fue la de Keysher Fuller, que arribó desde el equipo liberiano.

Con estos regresos y nuevos fichajes, José Giacone tiene una planilla que puede ser protagonista nuevamente del campeonato nacional si funciona como se espera en la previa. De igual forma, podría haber más movimientos en las próximas horas.