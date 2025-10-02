Es tendencia:
Alajuelense se frota las manos: lo fichó hace días, pero ya hizo historia en el Mundial Sub-20 y FIFA lo destacó ante los ojos del mundo

El Mundial Sub-20 sigue funcionando como vitrina para los ojos del mundo y en la Liga Deportiva Alajuelense lo celebran.

Por Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Alajuelense se frota las manos: lo fichó hace días, pero ya hizo historia en el Mundial Sub-20 y FIFA lo destacó ante los ojos del mundo
© GettyAlajuelense se frota las manos: lo fichó hace días, pero ya hizo historia en el Mundial Sub-20 y FIFA lo destacó ante los ojos del mundo

La llegada de Jade Quiñones a Costa Rica siguió generando sorpresa entre los aficionados, cuando el joven extremo cubano de 18 años fue confirmado como nuevo jugador del AD Sarchí, club satélite de Liga Deportiva Alajuelense en la Liga de Ascenso.

El Sarchí, que funge como cantera de los manudos, será el escenario donde Quiñones continuará puliendo su talento. Con su velocidad y capacidad desequilibrante, el atacante arriba con el objetivo de consolidarse de a poco.

Actualmente, Jade Quiñones también está llamando la atención en el Mundial Sub-20, donde con la camiseta de Cuba ha mostrado un nivel sobresaliente, convirtiéndose en una de las piezas más desequilibrantes de su selección.

¿Quién es y cómo juega Jade Quiñones, el “Robinho cubano” que se aseguró Alajuelense y estará en el Mundial Sub-20?

¿Quién es y cómo juega Jade Quiñones, el “Robinho cubano” que se aseguró Alajuelense y estará en el Mundial Sub-20?

Jade Quiñones destacándose en el Mundial Sub-20

Jade Quiñones fue reconocido por la FIFA como el MVP en el empate 2-2 de Cuba frente a Italia en el Mundial Sub-20, consolidándose como una de las grandes revelaciones del torneo.

Conocido como “Robinho”, el joven extremo del 2007 volvió a brillar con un rendimiento desequilibrante, provocando una expulsión y siendo un dolor de cabeza constante para la defensa rival.

Jade Quiñones con su reconocimiento de MVP ante la FIFA en el Mundial Sub-20

Jade Quiñones con su reconocimiento de MVP ante la FIFA en el Mundial Sub-20

Un futuro prometedor en Costa Rica

Con su fichaje ya asegurado por el AD Sarchí y su rendimiento en el Mundial Sub-20, Jade Quiñones se perfila como una de las jóvenes apuestas más interesantes del fútbol regional.

Su llegada no solo fortalece al club satélite de Alajuelense, sino que también abre la puerta a un crecimiento que podría llevarlo a consolidarse en el balompié costarricense en los próximos años.

