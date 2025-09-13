¿Más caro que Manfred Ugalde? Alonso Martínez dispara su valor de mercado y Europa lo sigue de cerca

Lo de Alonso Martínez con el New York City FC en la MLS está siendo sencillamente espectacular. En lo que va del 2025, el delantero costarricense de 26 años suma 14 goles en 24 partidos de liga, además de otros 2 tantos en 3 juegos de la Leagues Cup.

Es el máximo artillero y figura indiscutible del club neoyorquino, cuya directiva es consciente de que retenerlo por mucho tiempo más será una tarea complicada. Es que su rendimiento, sostenido ya por casi un año, lo ha colocado definitivamente en el radar de varios equipos del otro lado del Atlántico.

¿Cuánto cuestan Alonso Martínez y Manfred Ugalde?

Mientras tanto, el valor de mercado de Alonso Martínez sigue escalando. Hoy es el costarricense más cercano a Manfred Ugalde, el tico más valioso según el portal especializado Transfermarkt.

Manfred Ugalde vale 15 millones de euros (Transfermarkt).

Mientras el atacante del Spartak de Moscú está tasado en 15 millones de euros, Martínez alcanzó los 6 millones en la última actualización de la MLS, después de haber subido un millón respecto a su valoración previa. Se trata de la cifra más alta de toda su carrera profesional. Así, aunque Ugalde se mantiene como el número uno, su compañero de Selección empieza a cortar distancias.

El ascenso meteórico de Martínez (Tranfermarkt).

Europa ya lo sigue de cerca

La explosión de Martínez no pasa desapercibida en el Viejo Continente. Sobre el cierre del último mercado de fichajes, el Ajax de Países Bajos intentó quedarse con sus servicios, aunque la operación no se concretó porque la ventana estaba a punto de cerrarse y el NYCFC no tenía margen para encontrar un reemplazo de jerarquía.

De todas formas, el periodista Kevin Jiménez aseguró que el interés del conjunto neerlandés sigue intacto y que la intención es volver a la carga en enero. Otros equipos europeos también han empezado a seguirlo, por lo que el destino del ex Alajuelense parece cada vez más encaminado hacia un salto a Europa.

Consciente de su presente y de lo que puede venir, el propio Martínez no oculta su ilusión. “Todo lo pongo en manos de mi representante. Sí me gustaría, a cualquier jugador le gustaría ir a Europa”, dijo hace unos meses.

