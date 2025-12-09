Es una de las joyas de El Salvador y su fichaje por un reconocido equipo de Europa se acaba de caer: “No lo dejó ir”

El Salvador atraviesa un momento crítico a nivel futbolístico. Luego del fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026, las autoridades intentaron reordenar todos los vagones del tren. El gran problema es que la locomotora parece no dar arranque.

Las divisiones formativas tampoco reciben buenas noticias. La Selección Nacional Sub-17 se despidió del Mundial de Qatar sin poder convertir ni siquiera un gol, y fue goleada en dos ocasiones. Perdió contra Corea del Norte y Alemania, a la vez que empató con su par de Colombia. De esta manera, cosechó un único punto.

Pese a los resultados negativos, algunos futbolistas salvadoreños destacaron por encima de sus compañeros. Es el caso de Rafael Inojosa, el capitán de La Selecta durante la más reciente competencia máxima. Atrajo varias miradas de Europa.

El Salvador en vilo: se cayó el pase de Rafael Inojosa al Rayo Vallecano de España

Según contó el influencer César Mosquera a través de sus redes sociales, Rafael Inojosa tenía todo dado para sumarse al Rayo Vallecano de España. Iba a hacerlo para cumplir con las pasantías y, de conformar su rendimiento, podría quedarse.

Al entrar en negociaciones con el Houston Dynamo, dueño del pase de Inojosa, el club español no llegó al debido acuerdo para poder llevarse al futbolista por este periodo de tiempo. No trascendió si esto se debe a cuestiones económicas.

El muchacho tiene 17 años. Si bien nació Shenandoah, Estados Unidos, decidió dar representación a El Salvador. Hace las veces de mediocampista central y se destaca por su juego ordenado, además de ser quien distribuye la pelota.