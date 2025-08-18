Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Lo que ni David Villa alcanzó: Alonso Martínez marca un récord inédito para New York City y cambia la historia de la MLS

La MLS se rinde a los pies de Alonso Martínez luego de que rompa un nuevo récord histórico con el New York City FC.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Alonso Martínez vuelve a hacer historia en la MLS.
© NYCFCAlonso Martínez vuelve a hacer historia en la MLS.

Alonso Martínez ya lleva mucho tiempo siendo la principal referencia ofensiva del New York City FC. En la presente temporada, el costarricense suma un total de 13 goles en 22 partidos de la MLS, además de dos tantos en la Leagues Cup, producción que lo tiene entre los máximos anotadores del fútbol estadounidense.

El domingo pasado volvió a ser decisivo en la victoria 2-1 sobre Nashville. Martínez apareció al minuto 76 en el área chica para marcar el gol del triunfo y, de paso, firmar un registro sin precedentes.

Publicidad
“Ya estaba acordado”: Saprissa descubre al verdadero culpable de frustrar el fichaje de Randy Ramírez y la polémica estalla en Tibás

ver también

“Ya estaba acordado”: Saprissa descubre al verdadero culpable de frustrar el fichaje de Randy Ramírez y la polémica estalla en Tibás

Alonso Martínez, letal y determinante

Con su anotación ante los Coyotes, el legionario de 26 años se convirtió en el jugador con más goles para ganar partidos (7) en una sola temporada regular de la MLS en la historia del club.

Publicidad

La importancia del costarricense se refleja en una estadística contundente: cuando anota al menos un gol, el New York City registra un balance histórico de 17 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Es decir, los goles de Martínez suelen ser determinantes en el resultado final de su equipo.

New York tiene un nuevo referente

En la tabla histórica de artilleros del club por la MLS, Martínez ya suma 29 tantos. Eso lo acerca a la élite que encabeza el legendario David Villa, máximo anotador histórico con 80 goles en apenas 126 partidos.

Publicidad
David Villa es el máximo ídolo del NYCFC (Getty Images).

David Villa es el máximo ídolo del NYCFC (Getty Images).

La media goleadora del tico (0,52 por encuentro) se aproxima al rendimiento del Guaje (0,63), lo que demuestra la dimensión de su aporte en apenas dos años como jugador de los neoyorquinos.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Alonso Martínez logra lo que parecía imposible en New York City
Costa Rica

Alonso Martínez logra lo que parecía imposible en New York City

Keylor Navas y dos penales importantes
Noticias

Keylor Navas y dos penales importantes

Terrible atajada de Keylor a David Villa
Noticias

Terrible atajada de Keylor a David Villa

Cambia su futuro: Nicolás Samayoa confirma la noticia que pocos esperaban en Guatemala
Guatemala

Cambia su futuro: Nicolás Samayoa confirma la noticia que pocos esperaban en Guatemala

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo