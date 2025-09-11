Es tendencia:
Mientras Keylor Navas gana 2 millones de dólares en Pumas, este es el jugoso salario que Anthony Martial ganará en Rayados de Monterrey

Anthony Martial estaría por llegar a la Liga MX con los Rayados de Monterrey. A continuación repasaremos de cuánto será su salario.

La Liga MX se ha convertido en un destino cada vez más atractivo para las grandes figuras del fútbol mundial. La llegada de Keylor Navas a los Pumas marcó un impacto mediático similar al que en su momento tuvieron Sergio Ramos con Monterrey y James Rodríguez en el Club León.

Más recientemente, el francés Anthony Martial se sumó a esta lista de estrellas al firmar con los Rayados de Monterrey, lo que volvió a encender la expectativa en la afición. En ese contexto, surge la comparación entre los salarios de dos jugadores de talla internacional como lo son Keylor Navas y el extremo francés.

¿Cuánto ganará Anthony Martial en Rayados de Monterrey?

De acuerdo con la información del periodista Axel Solís, en Europa se asegura que los Rayados de Monterrey hicieron una oferta al AEK de Grecia para fichar al delantero francés Anthony Martial.

Anthony Martial Hailed for Delivering 'Once Again' for AEK Athens
Anthony Martial con el AEK Athens

Según el reporte, el club mexicano pagará alrededor de 5 millones de euros por el traspaso, mientras que el atacante percibiría un salario cercano a los 4 millones de dólares anuales.

El periodista Axel Solís en su cuenta oficial de X

El periodista Axel Solís en su cuenta oficial de X

Keylor Navas y Anthony Martial: la diferencia salarial en la Liga MX

En la Liga MX también se refleja una diferencia importante en lo económico entre las estrellas extranjeras: mientras Keylor Navas percibe alrededor de 2 millones de dólares anuales en Pumas, Anthony Martial recibirá cerca de 4 millones de dólares por temporada en Rayados, lo que marca una brecha de 2 millones a favor del delantero francés.

Better Collective Logo