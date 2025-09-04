Es tendencia:
Alonso Martínez se sincera y habló sin rodeos sobre el fichaje fallido con el Ajax: “No sé qué irá a pasar”

Luego de que se conociera que fue buscado por el Ajax, Alonso Martínez fue consultado acerca del tema y respondió con sinceridad.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

La Selección de Costa Rica se prepara para el inicio de la fase final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, y una de sus principales cartas ofensivas será Alonso Martínez, quien atraviesa un gran momento en la MLS con el New York City.

Sin embargo, en la previa del duelo ante Nicaragua en Managua, el futbolista de la isla de Chira no solo habló del reto con la Tricolor, sino también de un fichaje que pudo cambiar su carrera: el interés del Ajax de Ámsterdam.

En los últimos días trascendió que el histórico club neerlandés presentó una propuesta formal al New York City para hacerse con los servicios del atacante costarricense. Sin embargo, el traspaso no prosperó, ya que el mercado de fichajes de la MLS ya estaba cerrado y el club estadounidense no tenía cómo reemplazar a su goleador.

¿Qué dijo Alonso Martinez sobre el fichaje fallido con Ajax?

Muy feliz en lo personal, muy motivante que equipos como el Ajax lo tomen a uno en cuenta. Eso es el reflejo de que estoy haciendo las cosas bien, expresó Martínez en conferencia de prensa desde el Proyecto Gol, donde compareció junto a Miguel “Piojo” Herrera.

Consultado sobre un posible regreso a Europa, luego de su paso por el Lommel SK de Bélgica en 2021, Martínez fue claro: “No sé si decir que es una espinita volver a Europa, porque en mi equipo estoy bien. Del futuro no lo sé, no sé qué irá a pasar después. Por ahora trato de vivir el día a día, ahora estoy con la Selección y trataré de hacer las cosas bien”.

El jugador, que ya suma gran protagonismo en la MLS, cerró destacando el privilegio que significa estar en la órbita de clubes de tanto prestigio: Es muy motivante, es de mayor privilegio saber que hay equipos que se interesan en uno. Ahora estoy tranquilo y feliz en Nueva York, pero lo que venga después, que se dé en su momento, concluyó.

