Llega desde Europa: Vladimir Quesada recibe la confirmación más esperada sobre el refuerzo que ilusiona a todo Saprissa

Una de las grandes incógnitas del mercado de fichajes en el Deportivo Saprissa pasa por cómo se terminará resolviendo la situación de uno de sus jugadores cedidos a préstamo en el fútbol europeo.

Se trata de Luis Paradela, extremo cubano de 28 años que milita en el Universitatea Craiova de Rumania desde mediados de 2024 y cuyo futuro comenzó a definirse en los últimos días.

ver también Erick Lonnis va por el bombazo: Saprissa acelera por un goleador extranjero que estuvo en la mira de Jafet Soto

Puertas abiertas en Saprissa

Según la información que cruzó el Atlántico desde distintos medios rumanos, la dirigencia del conjunto universitario estaría decidida a no ejecutar la opción de compra incluida en el contrato del futbolista. De esta manera, al finalizar la temporada, Paradela debería regresar contractualmente a Saprissa, aunque eso no implica que el legionario vuelva automáticamente a vestirse de morado.

Como explicó Erick Lonnis, líder del Comité Técnico del Monstruo, existen distintos caminos por recorrer, y el deseo del jugador es continuar su carrera en el Viejo Continente. “Hemos venido teniendo conversaciones con él y con su equipo. Termina el contrato de préstamo en diciembre; sin embargo, quiere mantenerse en Europa. Es su sueño”, afirmó el directivo la semana pasada.

Luis Paradela no seguiría en Rumania (Foto: Universidad Craoiva)

No obstante, Lonnis también dejó abierta la puerta a un retorno. “También ha expresado que si le toca regresar, está feliz de regresar a su casa”, matizó. “Su equipo me indicó que a principios de la próxima semana nos harán llegar lo que decidan: si lo compran, lo mantienen a préstamo o si existe la posibilidad de un traspaso a otro club en Europa”, concluyó.

Publicidad

Publicidad

La confirmación que ilusiona a los morados

Mientras tanto, desde el medio partidario La Voz Saprissista llegó una noticia mucho más optimista, una que ilusiona a Vladimir Quesada con recuperar a una de las piezas clave del tetracampeonato logrado entre 2023 y 2024, pensando ya en el Clausura 2026.

“Luis Paradela negociará la próxima semana con Saprissa. Las sensaciones son muy positivas y es altamente probable su regreso al Monstruo”, aseguraron, subrayando que se trata de “información verificada, sin humo”.

Publicidad

(Facebook).

Publicidad

El Monstruo ya se mueve en el mercado

De concretarse este retorno, Saprissa comenzaría a darle forma a un ataque mortífero para la próxima temporada. Según el mismo medio, el club también mantiene en carpeta la llegada de un centrodelantero extranjero, con el nombre del hondureño Jorge Benguché, goleador del CD Olimpia, nuevamente sobre la mesa.

Publicidad

ver también El mercado de fichajes de Saprissa para el Clausura 2026: rechazo a un campeón internacional, la decisión de Luis Paradela y las dos figuras que no siguen

“Jorge Benguché está en proceso de negociación con Saprissa. Es un jugador que Erick Lonnis quiere para su equipo, y su situación está siendo analizada”, señaló La Voz Saprissista a través de Facebook.