En fecha FIFA: Panamá jugaría amistosos contra dos selecciones de Europa que serán protagonistas en el Mundial 2026

Panamá enfrentaría a dos rivales europeos de peso en la fecha FIFA de marzo como parte de su preparación para el Mundial 2026.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

En fecha FIFA: Panamá jugaría amistosos contra dos selecciones de Europa
En fecha FIFA: Panamá jugaría amistosos contra dos selecciones de Europa

A falta de exactamente 190 días para que Panamá debute contra Ghana en el segundo Mundial de su historia, desde la Selección Nacional comenzaron a organizar junto con la FEPAFUT (Federación Panameña de Fútbol) la planificación para el ajetreado 2026 que se avecina.

Una de las partes que ya están abordando es la logística. La idea de Thomas Christiansen y su cuerpo técnico es armar el campamento base “en Toronto o muy cerca de Toronto. Para nosotros y nuestros fanáticos es muy positivo jugar los dos primeros partidos allí, menos movilizaciones, vuelo directo Panamá-Toronto”, adelantó el director de selecciones, Christian Núñez.

En el BMO Field de la mencionada ciudad, la Marea Roja enfrentará a los ghaneses (17 de junio) y a Croacia (23 de junio) antes de viajar a Nueva York para medirse a Inglaterra (27 de junio). Se trata de tres finales a las cuales buscará llegar bien preparada futbolísticamente. Y esa parte, la deportiva, es precisamente la otra que están trabajando.

Panamá jugaría amistosos con dos selecciones mundialistas de Europa

Según dio a conocer el periodista José Ángel Rodríguez en el programa El Desmarque, Panamá está cerca de cerrar partidos amistosos contra Bélgica y Escocia, dos selecciones de renombre que competirán en el Mundial 2026 en los grupos G y C, respectivamente.

Afecta a Panamá: FIFA impulsaría un cambio jamás visto en la historia para el Mundial 2026

El detalle es que será en la fecha FIFA de marzo, por lo que Thomas Christiansen tendrá el aval para convocar a los legionarios. Hay una empresa que quiere llevar a Panamá a jugar a Estados Unidos porque los europeos dicen que, como van a jugar el Mundial allí, quieren adaptarse a las condiciones climáticas, añadió Rodríguez.

De esta forma, el Estadio Rommel Fernández queda descartado como opción para albergar los duelos contra los elencos europeos. Más no para el cruce que Panamá tendrá con uno de los anfitriones de la cita mundialista, México, en enero. Justo después de visitar en La Paz a Bolivia, como parte de su puesta a punto para disputar el repechaje intercontinental.

