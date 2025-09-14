“Llama la atención”: Piojo Herrera recibe el reclamo impensado que puede sacudir la convocatoria de La Sele rumbo al Mundial 2026

La noche del sábado, luego de la victoria 2-0 de Liga Deportiva Alajuelense sobre Municipal Liberia en el Alejandro Morera Soto, el técnico de los Coyotes, José Saturnino Cardozo, sorprendió en la conferencia de prensa al lanzar un comentario directo sobre las convocatorias de Miguel “Piojo” Herrera para la Selección de Costa Rica.

El estratega mexicano ha sido duramente cuestionado tras la última doble fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La Sele apenas rescató empates frente a Nicaragua en Managua y contra Haití en San José, dejando una imagen que no convenció a nadie.

Incluso se rumora que la propia Fedefútbol podría intervenir en la próxima lista, buscando materializar el regreso de nombres experimentados como Celso Borges, Johan Venegas o Marco Ureña.

Recado inesperado para el Piojo Herrera

En este contexto, Cardozo aprovechó el micrófono para reclamar visibilidad para sus jugadores. “Llama la atención de que nadie se fije en los buenos futbolistas que están jugando bien, pasando un buen momento”, disparó el estratega paraguayo de 54 años.

En la última convocatoria del Piojo Herrera, ocho futbolistas fueron llamados desde la liga local, pero siete de ellos provenían de Saprissa o Alajuelense. Cardozo dejó claro que considera que ese panorama debería cambiar: “Creo que Liberia podría aportar uno o dos jugadores a la Selección, pero eso le corresponde a Miguel”, apuntó.

¿Coyotes mundialistas?

Entre los nombres que podrían alimentar la discusión están Randy Ramírez, co-goleador del Apertura 2025 junto a Marcel Hernández con cuatro anotaciones, y Keysher Fuller, defensor experimentado que ya fue mundialista con la Tricolor en Qatar 2022.

Ambos han sido figuras fundamentales en el rendimiento de Liberia, que bajo la dirección de José Saturnino Cardozo se mantiene como líder sorpresivo del campeonato más allá del tropiezo en Alajuela.