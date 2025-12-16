El Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica entra en su momento más caliente: la final. Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense vuelven a cruzarse con un título en juego, en una serie que huele a historia y suele tener de todo: presión alta, detalles mínimos y un ambiente que se siente desde días antes en todo el país por tratarse del Clásico Nacional. Un duelo y dos obsesiones con forma de estrella: la 41 por un lado, la 31 por el otro.

La Cueva y el Morera Soto se preparan para dos jornadas de máxima tensión. La ida será clave para marcar el ritmo de la definición: pegar primero puede cambiar por completo el plan de partido para la vuelta. Pero también hay un factor a tener en cuenta en la definición: los manudos, por ser primeros en la fase regular, tienen ganado el derecho a una Gran Final por el título si caen en este mano a mano contra los morados.

¿Cuándo juega Saprissa vs. Alajuelense por la final de ida del Apertura 2025?

Saprissa y Alajuelense se enfrentarán este miércoles 17 de diciembre, a las 8:00 p.m. de Costa Rica (10:00 ET de Estados Unidos). El partido será albergado por el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.

¿Dónde ver EN VIVO a Saprissa vs. Alajuelense por la final de ida?

La transmisión del Clásico Nacional estará disponible en suelo costarricense a través de FUTV (incluida su plataforma FUTV Premium).

¿Cómo llega Saprissa a la final del Apertura 2025?

El equipo de Vladimir Quesada llega con el “modo liguilla” activado: en semifinales pegó primero en la casa de Cartaginés y se llevó una ventaja clave por 2-1 en un partido donde fue práctico y castigó en momentos puntuales. El Monstruo repitió el 2-1 en Tibás para avanzar con un sólido 4-2 global ante un rival de peligro.

En lo futbolístico, la señal es clara: Saprissa está encontrando soluciones en series cerradas (mucho duelo, pelota parada, y tiempos del partido). Algo que suele pesar en finales. Y encima, abre la llave en su estadio, donde solamente perdió uno de los últimos catorce Clásicos.

Alajuelense volvió a sentir lo que es ganar en La Cueva, pero Saprissa quiere revancha. (Foto: Jorge Navarro / La Teja)

¿Cómo llega Alajuelense a la final del Apertura 2025?

El equipo de Oscar “Machillo” Ramírez aterriza a esta serie con una etiqueta pesada: fue líder de la primera fase y lo respaldó en semifinales con una clasificación tan sufrida como convincente. Además, llega con confianza tras haber conseguido su tercera Copa Centroamericana consecutiva al vencer a Xelajú a finales del mes pasado.

La Liga sobrevivió primero a una ida brava en Liberia, que pudo haberlo goleado en suelo nicoyano, pero el golazo agónico de Alejandro Bran selló el 1-1. Y en la vuelta lo resolvió con autoridad en el Morera Soto 3-0, mostrando una versión completa (presión alta, control, pegada y goles).

¿Quién es el árbitro de Saprissa vs. Alajuelense por la final de ida del Apertura 2025?

Árbitro: Josué Ugalde

Asistente 1: Diego Salazar

Asistente 2: Octavio Jara

Cuarto árbitro: Marianela Araya

Quinto árbitro: Félix Quesada

VAR: Brayan Cruz

AVAR: Jesús Montero

Balance histórico entre Saprissa y Alajuelense

Saprissa acumula 40 títulos de Primera División de Costa Rica, mientras que Alajuelense suma 30. En el cara a cara, el historial está así en 362 juegos:

140 triunfos de Saprissa

triunfos de Saprissa 112 empates desde 1949

empates desde 1949 110 victorias de Alajuelense

En el actual Torneo Apertura, la Liga ganó los dos partidos que jugó ante el Monstruo: 1-0 en La Cueva, con gol de Anthony Hernández, y 2-0 en el Morera Soto, gracias a un doblete de Kenyel Michel.