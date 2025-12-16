Es tendencia:
Saprissa vs. Alajuelense: ¿A qué hora y cómo ver la final de ida del Apertura 2025? Liga Promérica de Costa Rica

Saprissa vs. Alajuelense darán inicio a la final de la Primera División de Costa Rica. Entérese cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de ida.

Cuándo juegan Saprissa vs. Alajuelense la final: día, horario y canal de TV del partido de ida.
El Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica entra en su momento más caliente: la final. Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense vuelven a cruzarse con un título en juego, en una serie que huele a historia y suele tener de todo: presión alta, detalles mínimos y un ambiente que se siente desde días antes en todo el país por tratarse del Clásico Nacional. Un duelo y dos obsesiones con forma de estrella: la 41 por un lado, la 31 por el otro.

La Cueva y el Morera Soto se preparan para dos jornadas de máxima tensión. La ida será clave para marcar el ritmo de la definición: pegar primero puede cambiar por completo el plan de partido para la vuelta. Pero también hay un factor a tener en cuenta en la definición: los manudos, por ser primeros en la fase regular, tienen ganado el derecho a una Gran Final por el título si caen en este mano a mano contra los morados.

¿Cuándo juega Saprissa vs. Alajuelense por la final de ida del Apertura 2025?

Saprissa y Alajuelense se enfrentarán este miércoles 17 de diciembre, a las 8:00 p.m. de Costa Rica (10:00 ET de Estados Unidos). El partido será albergado por el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.

¿Dónde ver EN VIVO a Saprissa vs. Alajuelense por la final de ida?

La transmisión del Clásico Nacional estará disponible en suelo costarricense a través de FUTV (incluida su plataforma FUTV Premium). 

Saprissa vs. Alajuelense: ¿hay gol de visitante en la final del Apertura 2025?

¿Cómo llega Saprissa a la final del Apertura 2025?

El equipo de Vladimir Quesada llega con el “modo liguilla” activado: en semifinales pegó primero en la casa de Cartaginés y se llevó una ventaja clave por 2-1 en un partido donde fue práctico y castigó en momentos puntuales. El Monstruo repitió el 2-1 en Tibás para avanzar con un sólido 4-2 global ante un rival de peligro.

En lo futbolístico, la señal es clara: Saprissa está encontrando soluciones en series cerradas (mucho duelo, pelota parada, y tiempos del partido). Algo que suele pesar en finales. Y encima, abre la llave en su estadio, donde solamente perdió uno de los últimos catorce Clásicos.

Alajuelense volvió a sentir lo que es ganar en La Cueva, pero Saprissa quiere revancha. (Foto: Jorge Navarro / La Teja)

Alajuelense volvió a sentir lo que es ganar en La Cueva, pero Saprissa quiere revancha. (Foto: Jorge Navarro / La Teja)

¿Cómo llega Alajuelense a la final del Apertura 2025?

El equipo de Oscar “Machillo” Ramírez aterriza a esta serie con una etiqueta pesada: fue líder de la primera fase y lo respaldó en semifinales con una clasificación tan sufrida como convincente. Además, llega con confianza tras haber conseguido su tercera Copa Centroamericana consecutiva al vencer a Xelajú a finales del mes pasado.

La Liga sobrevivió primero a una ida brava en Liberia, que pudo haberlo goleado en suelo nicoyano, pero el golazo agónico de Alejandro Bran selló el 1-1. Y en la vuelta lo resolvió con autoridad en el Morera Soto 3-0, mostrando una versión completa (presión alta, control, pegada y goles).

¿Quién es el árbitro de Saprissa vs. Alajuelense por la final de ida del Apertura 2025?

  • Árbitro: Josué Ugalde
  • Asistente 1: Diego Salazar
  • Asistente 2: Octavio Jara
  • Cuarto árbitro: Marianela Araya
  • Quinto árbitro: Félix Quesada
  • VAR: Brayan Cruz
  • AVAR: Jesús Montero
Balance histórico entre Saprissa y Alajuelense

Saprissa acumula 40 títulos de Primera División de Costa Rica, mientras que Alajuelense suma 30. En el cara a cara, el historial está así en 362 juegos

  • 140 triunfos de Saprissa
  • 112 empates desde 1949
  • 110 victorias de Alajuelense
En el actual Torneo Apertura, la Liga ganó los dos partidos que jugó ante el Monstruo: 1-0 en La Cueva, con gol de Anthony Hernández, y 2-0 en el Morera Soto, gracias a un doblete de Kenyel Michel.

