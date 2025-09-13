No se lo guardó: Joel Campbell lanza un mensaje contundente tras quedar fuera de la convocatoria de Machillo Ramírez en Alajuelense

Por segundo partido consecutivo, Joel Campbell no apareció en la lista de convocados de Óscar “Machillo” Ramírez en Liga Deportiva Alajuelense. Este sábado, el delantero de 33 años se quedó fuera del duelo ante Municipal Liberia en el Alejandro Morera Soto, una ausencia que se repite tras no haber estado tampoco el fin de semana anterior frente a Pérez Zeledón.

El motivo sigue siendo el mismo: una lesión muscular que ya lo dejó fuera del duelo anterior ante Pérez Zeledón y que continúa generándole molestias. Desde el cuerpo técnico manudo se confía en que el atacante de 33 años pueda regresar pronto, pero por ahora la recuperación avanza con cautela.

El mensaje de dos palabras de Joel Campbell

Aunque no estuvo en la cancha ni en el banquillo, Campbell acompañó a sus compañeros roijnegros como espectador de lujo desde uno de los palcos de La Catedral del Buen Fútbol.

Desde allí, antes del inicio del partido ante los Coyotes, tomó una fotografía del terreno de juego y la compartió en sus redes sociales con un mensaje breve pero contundente, reflejo de su ansiedad por volver a los terrenos de juego: “Qué ganas”.

El mensaje de Joel Campbell (Instagram).

Un equipo que no enamora al liguismo

El gesto también sirvió para exponer otro detalle: el discreto marco de público en el Morera Soto, reflejo del andar irregular del equipo en lo que va de esta temporada 2025-2026.

La presión sobre el plantel y el propio Machillo Ramírez es cada vez mayor, y en las calles de Alajuela es palpable la obligación de otorgarle al liguismo la tan ansiada estrella número 31.

Mientras tanto, el histórico DT manudo espera poder contar con Joel Campbell en el corto plazo, sabiendo que el camino será mucho más complejo sin el aporte de su jugador más experimentado en ataque.