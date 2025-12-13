Portero definido en Alajuelense: Washington Ortega se recupera y Machillo Ramírez ya eligió entre él y Bayron Mora

Este mismo sábado 13 de diciembre, Liga Deportiva Alajuelense recibirá a Municipal Liberia en el Morera Soto por la semifinal de vuelta del Torneo Apertura 2025.

Los manudos irán en busca de asegurar su pase a la final del campeonato luego de igualar 1-1 de manera agónica en el Edgardo Baltodano, gracias a un misil de larga teledirigidode Alejandro Bran.

ver también “Hay buenas noticias”: Machillo Ramírez anuncia los refuerzos de última hora que todo Alajuelense celebra antes de recibir a Liberia

Pero a pocas horas de que comience a rodar la pelota en La Catedral, una incógnita mantenía en vilo a los aficionados rojinegros: ¿quién será el portero para la revancha ante los Coyotes?

Decisión tomada en el arco manudo

Washington Ortega, gran figura del equipo en la temporada, viene de sufrir un desgarro que lo marginó en los últimos cuatro partidos, por lo que el arco quedó en manos de Bayron Mora, juvenil de 22 años que fue héroe absoluto en la final de la Copa Centroamericana. Además, Mora tuvo otra gran actuación en Guanacaste, sosteniendo a Alajuelense cuando Liberia amenazaba con concretar un 2-0 que hubiera sido letal.

Ortega ya encara la recta final de su rehabilitación y hasta se sumó a los entrenamientos con el resto del grupo, pero Óscar “Machillo” Ramírez había adelantado que todavía no tenía definido su regreso para este sábado: “Todavía no puedo decir si será este o el otro”, explicó el DT rojinegro en la conferencia de prensa previa al juego.

Ortega está prácticamente recuperado (LDA).

Publicidad

Publicidad

Ahora, la decisión se confirmó: pensando en no arriesgar antes de tiempo al uruguayo de 31 años y tomando en cuenta el enorme nivel que mostró el joven guardameta cuando le tocó pararse bajo los tres postes, Bayron Mora volverá a ser titular este sábado en el Morera Soto.

La información fue revelada por el periodista Antonio Alfaro, quien a través de su cuenta de X (ex Twitter) publicó: “Confirmado: Bayron Mora, 8 p. m., Alajuelense vs Liberia.”

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

Machillo suma dos refuerzos

También hay otras novedades en la Liga para el partido de hoy: Anthony Hernández y Rashir Parkins podrían regresar al equipo tras superar sus lesiones, según lo que adelantó el propio Ramírez.

Publicidad

Rashir Parkins puede volver a sumar minutos vs Liberia (LDA).

“Hay dos con los que hay buenas noticias, vamos a probarlos ahora y ver si los podemos tener disponibles. Hay una mejoría, los veremos en cancha y ahí vamos a determinar si los podemos tener”, comentó Óscar Ramírez en alusión al pivote y al extremo rojinegros.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora juega Alajuelense vs Liberia?

ver también ¿Qué pasa si Alajuelense gana, empata o pierde ante Liberia en la semifinal de vuelta del Apertura 2025?

El duelo entre manudos y aurinegros está programado para comenzar a las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica) de este sábado 13 de diciembre, y definirá al primer finalista del Torneo Apertura 2025, que se medirá ante el ganador de la serie entre Saprissa y Cartaginés, donde los morados llegan con ventaja tras el 2-1 de la ida.