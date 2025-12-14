Salió por la puerta de atrás de Comunicaciones y ahora sorprende al ser fichado en el futbol de Costa Rica

El delantero Brian Martínez llegó a Comunicaciones FC como uno de los fichajes estrella para el Torneo Apertura 2025, generando ilusión en la afición crema. En sus primeras presentaciones respondió a las expectativas, mostrando buen nivel, presencia ofensiva y goles, lo que lo colocó rápidamente como una de las cartas importantes del ataque albo.

ver también “Único club”: Comunicaciones no desaprovecha la oportunidad para lanzar un dardo a Municipal con un mensaje contundente

Sin embargo, con el paso de las jornadas, el rendimiento del atacante fue de más a menos. Las dudas comenzaron a crecer en torno a su estado físico y a la falta de regularidad, factores que terminaron por afectar su protagonismo y lo alejaron de los minutos que había tenido en el inicio del campeonato.

El panorama terminó de complicarse con la llegada del técnico Iván Franco Sopegno, quien decidió prescindir de sus servicios dentro del proceso de reestructuración del plantel. De esta manera, Martínez se despidió del club blanco dejando números discretos que no estuvieron a la altura de su cartel inicial.

En total, el delantero mexicano disputó 14 partidos, acumuló 763 minutos y apenas logró una anotación, cifras que reflejan un paso muy por debajo de lo esperado para un refuerzo llamado a marcar diferencia en uno de los equipos más grandes del país.

Brian Martínez regresa a Costa Rica

No obstante, el cierre de su etapa en Guatemala no marca el final del camino para Martínez. El atacante ya tiene todo encaminado para regresar a Costa Rica, donde se perfila como nuevo refuerzo de la Asociación Deportiva San Carlos, un club que conoce bien y en el que ya supo destacar y brillar en el pasado.

Publicidad

Publicidad

ver también Días claves: Comunicaciones tomará decisiones que podrían determinar su futuro en el Clausura 2026

La experiencia del mexicano en el fútbol tico incluye pasos por San Carlos, Sporting FC y Grecia, mientras que en su país militó en clubes como Cruz Azul Hidalgo, Querétaro y Monterrey, además de su formación en la academia del Houston Dynamo en Estados Unidos. Ahora, buscará relanzar su carrera y dejar atrás el trago amargo vivido con los cremas.