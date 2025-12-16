Machillo Ramírez lo confirmó: la decisión que tomará con Washington Ortega para la final contra Saprissa

La cuenta regresiva ya comenzó para la gran final del Torneo de Apertura 2025. Este miércoles, Liga Deportiva Alajuelense visitará a Saprissa en el juego de ida, luego de sellar su clasificación el pasado sábado tras eliminar a Liberia. Con tres días completos de preparación, el ambiente en el campamento rojinegro es de máxima concentración, aunque con una incógnita que mantiene en vilo a la afición manuda.

Óscar Ramírez sabe perfectamente lo que está en juego en una final ante el clásico rival y, fiel a su estilo, ha optado por manejar la previa con cautela. El técnico evita elevar la tensión y, sobre todo, no quiere revelar cartas antes de tiempo, especialmente en una posición tan sensible como la portería.

La gran duda gira en torno a quién será el guardián del arco en Tibás. Bayron Mora ha respondido cuando se le ha necesitado, mientras que Washington Ortega viene recuperándose y su presencia genera expectativa. Ante esta duda, Machillo no tuvo problemas en responder.

¿Qué dijo Machillo Ramírez sobre si regresará o no Ortega al equipo titular?

El estratega rojinegro fue claro al no adelantar nada y hacer una sorpresiva revelación. “Todavía no. Veremos en el campo la decisión que se toma, porque no está claro”, expresó Ramírez al ser consultado sobre la elección del arquero titular.

No está definida la vuelta de Washington Ortega. (Foto: LDA)

Esa respuesta no pasó desapercibida y sorprendió a muchos en el entorno de Alajuelense, ya que deja abierta la posibilidad de una decisión de último momento, evaluada directamente en la cancha y no definida con antelación, como suele ocurrir en instancias tan determinantes.

Machillo también fue enfático al marcar sus prioridades y delimitar funciones dentro del club. Ante consultas sobre posibles movimientos de planilla o temas extradeportivos, dejó claro que su foco está exclusivamente en lo futbolístico. “En este momento estamos enfocados en los partidos. Además, eso le corresponde al profesor Vela. Yo me dedico a la cancha”, sentenció.

Así, Alajuelense llegará a Tibás con una incógnita bajo los tres palos y con la certeza de que su entrenador tomará la decisión final a última hora. Una apuesta que puede marcar el rumbo de la final y que mantiene en suspenso tanto a propios como a extraños en la antesala de un nuevo capítulo del clásico nacional.