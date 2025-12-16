Es tendencia:
Premios The Best 2025: a quiénes votaron Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua como mejor jugador

Se entregaron los premios The Best: a quiénes votaron los centroamericanos.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Se entregaron los premios The Best 2025, en una jornada que mantuvo en vilo al fútbol mundial. Los mejores de la pasada temporada fueron galardonados en sus respectivas categorías. Las votaciones resultaron contundentes para esta entrega.

La gran estrella del día fue Ousmane Dembélé, ganador del máximo galardón del 2024-2025. El crack francés ya había embolsado el Balón de Oro entregado por la prestigiosa revista France Football, además de grandes premios a nivel colectivo.

Desde Fútbol Centroamérica le contaremos a usted a quiénes seleccionaron para sus respectivas ternas todos los representantes de Honduras, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Panamá. Los centroamericanos sumaron sus votos.

The Best 2025: así votaron los países centroamericanos para el gran premio de la FIFA

  • Costa RicaFrancisco Calvo, capitán:
    • Kylian Mbappé, cinco puntos.
    • Pedri, tres puntos.
    • Lamine Yamal, un punto.
  • Costa RicaMiguel Herrera Aguirre, entrenador:
    • Vitinha, cinco puntos.
    • Kylian Mbappé, tres puntos.
    • Achraf Hakimi, un punto.
  • Costa RicaDavid Goldberg, periodista:
    • Ousmane Dembélé, cinco puntos.
    • Lamine Yamal, tres puntos.
    • Vitinha, un punto.
  • El SalvadorJulio Sibrian, capitán:
    • Ousmane Dembélé, cinco puntos.
    • Raphinha, tres puntos.
    • Nuno Mendes, un punto.
  • El SalvadorHernán Darío Gómez, entrenador:
    • Lamine Yamal, cinco puntos.
    • Ousmane Dembélé, tres puntos.
    • Harry Kane, un punto.
  • El SalvadorJosué Valiente, periodista:
    • Ousmane Dembélé, cinco puntos.
    • Lamine Yamal, tres puntos.
    • Pedri, un punto.
  • Guatemala José Carlos Pinto Samayoa, capitán:
    • Ousmane Dembélé, cinco puntos.
    • Kylian Mbappé, tres puntos.
    • Lamine Yamal, un punto.
  • Guatemala Luis Fernando Tena, entrenador:
    • Ousmane Dembélé, cinco puntos.
    • Vitinha, tres puntos.
    • Mohamed Salah, un punto.
  • GuatemalaCarlos Marín, periodista:
    • Ousmane Dembélé, cinco puntos.
    • Mohamed Salah, tres puntos.
    • Lamine Yamal, un punto.
  • Panamá Aníbal Godoy, capitán:
    • Ousmane Dembélé, cinco puntos.
    • Lamine Yamal, tres puntos.
    • Vitinha, un punto.
  • Panamá Thomas Christiansen, entrenador:
    • Ousmane Dembélé, cinco puntos.
    • Pedri, tres puntos.
    • Lamine Yamal, un punto.
  • Panamá David Samudio Garay, periodista:
    • Ousmane Dembélé, cinco puntos.
    • Lamine Yamal, tres puntos.
    • Kylian Mbappé, un punto.
  • Honduras Antony Lozano Colon, capitán:
    • Vitinha, cinco puntos.
    • Ousmane Dembélé, tres puntos.
    • Lamine Yamal, un punto.
  • Honduras Reinaldo Rueda, entrenador:
    • Ousmane Dembélé, cinco puntos.
    • Vitinha, tres puntos.
    • Cole Palmer, un punto.
  • Honduras Gonzalo Carías, periodista:
    • Ousmane Dembélé, cinco puntos.
    • Lamine Yamal, tres puntos.
    • Vitinha, un punto.
  • Nicaragua Juan Barrera, capitán:
    • Ousmane Dembélé, cinco puntos.
    • Kylian Mbappé, tres puntos.
    • Lamine Yamal, un punto.
  • Nicaragua Marco Antonio Figueroa, entrenador:
    • Ousmane Dembélé, cinco puntos.
    • Achraf Hakimi, tres puntos.
    • Raphinha, un punto.
  • Nicaragua Jose Nectali Mora Zeledon, periodista:
    • Ousmane Dembélé, cinco puntos.
    • Mohamed Salah, tres puntos.
    • Kylian Mbappé, un punto.

