El camino al Mundial 2026 no inició de la mejor forma para la Selección de Costa Rica. Los dirigidos por Miguel Herrera igualaron ante Nicaragua por 1-1 y contra Haití por 3-3. Estos empates fueron tan decepcionantes que dejaron en duda la continuidad del Piojo.

El técnico mexicano podría dejar a La Sele. El lunes la Fedefútbol se reunirá para tratar su futuro. Por este motivo, en Costa Rica están muy preocupados con quedarse afuera de la próxima Copa del Mundo, algo que sería más que un fracaso para los Ticos teniendo en cuenta que México, Estados Unidos y Canadá no participan de estas Eliminatorias.

En medio de la clasificación de la Concacaf, la FIFA aprovechó para recordar un momento histórico de la Selección de Costa Rica. Los canales oficiales de la Federación Internacional hicieron alusión al Mundial de Brasil 2014, recordado por todos los costarricenses.

A través de su cuenta oficial, FIFA publicó un video de Bryan Ruiz jugando contra Inglaterra, partido en el que terminaría siendo figura a pesar del empate sin goles. “Aquellos días en Brasil“, escribió para conmemorar una cita mundialistas que quedará marcada para siempre en la memoria de Ruiz. Hoy La Sele debería replicar este proceso si quiere volver a ser protagonista en una Copa del Mundo.

Brasil 2014: el Mundial que quedará marcado para siempre en Costa Rica

El momento que eligió la FIFA es en el que Bryan Ruiz se saca de encima la marca de Ross Barkley. Luego, el tico elude a Jack Wilshere con una gran maniobra y continúa con la pelota dominada en sus pies.

Este empate contra el seleccionado inglés marcó el liderazgo de Costa Rica en el Grupo D, ya que anteriormente había vencido a Uruguay por 3-1 y a Italia 1-0 en las dos primeras jornadas.