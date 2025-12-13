¿Qué pasa si Alajuelense gana, empata o pierde ante Liberia en la semifinal de vuelta del Apertura 2025?

La noche del Alejandro Morera Soto promete ser de corazón acelerado. Después del 1-1 en el Edgardo Baltodano Briceño, la semifinal del Torneo Apertura 2025 entre la Liga Deportiva Alajuelense y Liberia quedó al rojo vivo: nada está definido, no hay gol de visitante ni ventaja por posición en la tabla y todo se resolverá en territorio rojinegro.

El equipo de Oscar “Machillo” Ramírez, empujado por su gente y soñando con la esquiva estrella 31, sabe que tiene 90 minutos —o quizá 120 y penales— para no dejar escapar el boleto a la final. ¿Qué pasa entonces si la Liga gana, empata o pierde en la vuelta?

Qué pasa si Alajuelense GANA el partido de vuelta

Si Alajuelense gana en el Morera Soto, la historia es sencilla y feliz para el manudo: la Liga se clasifica directamente a la final del Apertura 2025. Cualquier triunfo, ya sea 1-0, 2-1, 3-2 o por una diferencia más amplia, les da a los rojinegros los 3 puntos en el partido de vuelta y, sumados al empate de la ida, dejan la serie 4 puntos a 1 a su favor, además de una ventaja clara en el marcador global. En este escenario no hay necesidad de prórroga ni penales; el pitazo final de los 90 minutos sellaría la clasificación y el Morera Soto podría explotar de alegría con un nuevo paso hacia la ansiada estrella 31.

Qué pasa si Alajuelense EMPATA el partido de vuelta

Si el partido termina empatado, aparece el drama en su máxima expresión. Con la ida igualada 1-1, un nuevo empate en la vuelta —ya sea 0-0, 1-1, 2-2 o cualquier otro marcador parejo— dejaría a ambos equipos con los mismos puntos en la serie y con igualdad en el global. En esta instancia no existe el gol de visitante como criterio de desempate ni la famosa “ventaja deportiva” por haber sido líder de la fase regular.

Por eso, el cruce se va a una prórroga de 30 minutos, dividida en dos tiempos de 15, donde cualquiera de los dos puede encontrar el gol que cambie el destino de la llave. Y si después de esos 120 minutos de sufrimiento el marcador sigue sin inclinarse, todo se resuelve desde los doce pasos, con una tanda de penales que definirá quién se queda con el pasaje a la final.

En resumen: si Alajuelense empata en los 90, no queda ni clasificado ni eliminado; se mete de lleno en un terreno de puro pulso y nervios.

Qué pasa si Alajuelense PIERDE el partido de vuelta

Si Alajuelense pierde en el Morera Soto, el golpe es directo y sin anestesia: la Liga queda eliminada y el clasificado a la final será Liberia. Una derrota por cualquier marcador —0-1, 1-2, 2-3 o una diferencia mayor— le otorga 3 puntos al conjunto guanacasteco en el juego de vuelta, para un total de 4 en la serie contra apenas 1 de la Liga, además de una ventaja clara en el acumulado de goles. En este caso no hay tiempo extra, no hay penales, no hay segunda oportunidad ni épica de último minuto: el pitazo final marcaría el final del camino manudo en estos playoffs y el festejo quedaría del lado liberiano.

¿Cuándo se juega y cómo ver la semifinal de vuelta entre Alajuelense y Liberia?

Día: sábado 13 de diciembre de 2025

sábado 13 de diciembre de 2025 Hora: 8:00 p.m. (hora de Costa Rica)

8:00 p.m. (hora de Costa Rica) Estadio: Alejandro Morera Soto, Alajuela

Alejandro Morera Soto, Alajuela Transmisión: FUTV