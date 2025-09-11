La Selección de Costa Rica comenzó las Eliminatorias camino al Mundial 2026 de la peor manera. No pudo sumar de a tres en ninguno de los dos encuentros y cosechó dos puntos, tras empatar contra Nicaragua como visitante y ante Haití de local en el Estadio Nacional.

Estos resultados, y también las decisiones que tomó, dejaron al Piojo Herrera en la mira. Desde la Fedefútbol, están analizando su rendimiento. Si bien lo más probable es que esté frente a Honduras en octubre, no está garantizada al cien por ciento su continuidad.

Por si fuera poco, el técnico mexicano recibió una crítica que, seguramente, será muy dolorosa para él, ya que viene desde su entorno familiar. Mishelle, hija del Piojo, reconoció que su padre no está haciendo bien las cosas.

La crítica menos esperada: la hija del Piojo Herrera habla del presente de Costa Rica

Si bien no está preocupada por este mal momento, le apuntó a los mexicanos que celebran que al Piojo no le vaya bien: “¿Por qué al mexicano le da gusto que al otro mexicano no le vaya bien. Y celebra, o sea, cuando le está yendo mal. No lo entiendo, o sea, no entiendo esa mentalidad de la raza, no lo entiendo”, afirmó en un video que publicó en sus redes sociales.

Foto: Instagram de Mishelle Herrera

Y agregó: “Como todas las personas que tienen un papá que quieren y que admiran. Y que lo apoyan en lo que está haciendo, en su trabajo, en la oficina, a lo que se dedican sus papás. Entonces, la gente pensará que porque ya le fue mal un día, ya no lo voy a apoyar“.

“Pero, bueno, el punto es que me están mentando la madre, me están diciendo: ‘Ya te sentías costarricense’ y se burlan. O sea, no me siento costarricense de país, apoyo a la Selección de Costa Rica porque apoyo a mi papá en su trabajo”, concluyó Mishelle Herrera.

Sin dudas, estas declaraciones dejan en claro que el Piojo Herrera sabe que La Sele no está pasando por su mejor momento. ¿Tendrá en cuenta todas las críticas para los próximos juegos?