Antigua GFC vs. Aurora: ¿A qué hora y cómo ver la semifinal de vuelta? Liga Nacional de Guatemala 2025

La noche del Pensativo promete ser de alto voltaje. Antigua GFC dio el primer golpe en la serie al vencer 1-0 a Aurora como visitante en el Guillermo Slowing y llega a la semifinal de vuelta del Torneo Apertura 2025 con una ventaja mínima, pero muy valiosa, en el global.

Del otro lado, el Aurinegro sabe que está ante una cita histórica: volvió a semifinales después de 21 años y ahora está obligado a ir a buscar el resultado en una de las canchas más difíciles del país si quiere seguir soñando con la final de la Liga Nacional de Guatemala.

¿Cuándo juega Antigua vs. Aurora por la semifinal de vuelta del Apertura 2025?

Día: miércoles 17 de diciembre de 2025

miércoles 17 de diciembre de 2025 Hora: 20:00 (hora de Guatemala)

20:00 (hora de Guatemala) Estadio: Pensativo, Antigua Guatemala

Pensativo, Antigua Guatemala Torneo: Semifinal de vuelta – Liga Nacional de Guatemala, Torneo Apertura 2025

¿Dónde ver EN VIVO a Antigua vs. Aurora por la semifinal de vuelta?

El partido de vuelta entre Antigua y Aurora se podrá ver en Guatemala a través de la pantalla de Tigo Sports.

¿Cómo llega Antigua a la semifinal de vuelta del Apertura 2025?

El elenco de Mauricio Tapia llega en modo campeón defensor y con la serie parcialmente encarrilada. Tras eliminar a Xelajú en cuartos de final con un global de 2-1, volvió a mostrar jerarquía al imponerse 1-0 como visitante a Aurora en la ida de semifinales con el gol de Héctor Prillwitz, quedando a 90 minutos de una nueva final.

Su campaña en la fase regular del Apertura 2025 fue muy sólida:

Posición: 3º

3º Puntos: 42

42 PJ: 22

22 Récord: 13 victorias, 3 empates y 6 derrotas

13 victorias, 3 empates y 6 derrotas Goles: 39 a favor, 23 en contra



Además, el reglamento de la Liga Nacional establece que si la serie termina empatada en el global, avanza el equipo que quedó mejor ubicado en la tabla de posiciones. Por lo que Antigua cuenta también con esa ventaja deportiva frente a Aurora.

¿Cómo llega Aurora a la semifinal de vuelta del Apertura 2025?

Aurora llega herido, pero vivo. El 1-0 en contra en la ida lo obliga a marcar al menos dos goles en Antigua para soñar con la remontada. El equipo militar ya demostró en cuartos de final que sabe sufrir y levantarse: eliminó a Malacateco tras un 2-2 global, avanzando gracias a su mejor posición en la tabla.

Sus números en la fase regular del Apertura 2025 fueron estos:

Posición: 4º

4º Puntos: 39

39 PJ: 22

22 Récord: 11 victorias, 6 empates y 5 derrotas

11 victorias, 6 empates y 5 derrotas Goles: 31 a favor, 28 en contra



Aurora ya le ha competido bien a Antigua durante el torneo, con triunfos importantes en la fase regular (3-2 y 2-1). Pero ahora el desafío es mayúsculo: voltear una serie en el Pensativo ante el campeón, movilizado por el sueño de bordarse su noveno título nacional.

¿Quién es el árbitro de Antigua vs. Aurora por la semifinal de vuelta del Apertura 2025?

Árbitro: Julio Luna

Julio Luna Asistente 1: Aczel Pérez

Aczel Pérez Asistente 2: Delia Vega

Delia Vega Cuarto árbitro: Wildomar Ramírez

Wildomar Ramírez Asesor: Luis Miranda

Luis Miranda Comisario: Ariel Méndez

