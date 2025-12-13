La Inteligencia Artificial predice el resultado de Alajuelense vs. Liberia por la semifinal de vuelta del Apertura 2025

La semifinal del Torneo Apertura 2025 entre la Liga Deportiva Alajuelense y Liberia llega a su noche decisiva en el Alejandro Morera Soto con un guión de alto voltaje. La ida, disputada en el estadio Edgardo Baltodano Briceño, terminó 1-1, dejando la serie completamente abierta de cara a la revancha en casa rojinegra.

El contexto, sin embargo, marca diferencias claras: el equipo de Oscar “Machillo” Ramírez fue líder sólido de la fase regular con 40 puntos, apenas 2 derrotas y la mejor defensa del torneo (29 goles a favor y 10 en contra), mientras que el conjunto de José Saturnino Cardozo se metió como cuarto con 27 unidades y diferencia de gol negativa.

Además, en este mismo Apertura 2025 la Liga ya le ganó dos veces a los guanacastecos: 2-0 en el Morera Soto y 4-1 en el Edgardo Baltodano. La semifinal de vuelta está programada para el sábado 13 de diciembre a las 8:00 p.m. en Alajuela, seguramente con un ambiente de olla de presión para definir al finalista.

La predicción de la IA: triunfo manudo y boleto a la final

Tomando en cuenta el rendimiento de toda la temporada, la fortaleza de Alajuelense como local, el historial reciente frente a Liberia y los datos estadísticos de ambos equipos, ChatGPT proyecta que la Liga ganará la semifinal de vuelta y se clasificará a la final del Apertura 2025, con un marcador más probable de 2-0 a favor de los rojinegros.

Los modelos se apoyan en varios factores: Alajuelense llega con un 68% de victorias en la temporada, apenas 2 derrotas en 19 partidos oficiales recientes y un promedio de menos de un gol recibido por juego, frente a un Liberia que concede más de un gol por encuentro y que sufrió una goleada 4-1 en su último choque de fase regular ante la propia Liga. A eso se suma que el equipo manudo encadena una larga racha sin perder y ha convertido el Morera Soto en una fortaleza, mientras que los pamperos han tenido dificultades para sostener resultados fuera de casa.

¿Significa esto que está todo decidido? En absoluto: el 1-1 de la ida demostró que Liberia puede competir y que un gol a tiempo puede cambiar por completo la historia de la serie. Pero si nos guiamos por los números, las tendencias y el peso de jugar en casa, la final que la IA ve más probable pasa por un triunfo de Alajuelense sobre Liberia en la vuelta, sin necesidad de prórroga ni penales.

¿Cuándo se juega y cómo ver la semifinal de vuelta entre Alajuelense y Liberia?