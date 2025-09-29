Limpieza en La Sele: Piojo Herrera borra a una figura que parecía tener su lugar asegurado rumbo al Mundial 2026

Este lunes 29 de septiembre, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) dará a conocer de manera oficial la lista de convocados por Miguel “Piojo” Herrera para afrontar la doble jornada de eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La Tricolor primero se medirá con Honduras en San Pedro Sula y luego recibirá a Nicaragua en San José, en partidos que serán decisivos para mantener viva la esperanza de clasificación a Norteamérica.

Entre los ajustes que se esperan respecto a la última convocatoria, Alejandro Bran y Ariel Lassiter son dos de las figuras que podrían perder su lugar, abriendo la puerta al regreso de referentes como Celso Borges o Kendall Waston.

Limpieza de último momento en La Sele

Sin embargo, a estos cambios se sumaría un descarte de último momento, que podría incluso salvar a Bran de quedar fuera. La víctima de la limpieza sería Creichel Pérez, volante de Liga Deportiva Alajuelense, quien ha quedado en el centro de la polémica por un incidente grave junto a sus compañeros John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar.

El domingo, los cuatro jugadores llegaron al entrenamiento en el CAR después de pasar la noche en un bar, oliendo a alcohol y en un estado deplorable. Además, Pérez arribó a Turrúcares tres horas después del horario pactado y visiblemente golpeado, presuntamente tras un encontronazo con John Paul Ruiz.

Creichel Pérez está en el ojo de la tormenta (Teletica).

La directiva de Alajuelense decidió apartar a los involucrados del viaje a Honduras para enfrentar a Motagua, y la noticia llegó rápidamente a la Fedefútbol. El periodista Kevin Jiménez informó en el programa Seguimos: “Creichel ya está en un 95% afuera de la Selección Nacional, en la Federación ya saben lo que pasó“.

¿Un salvavidas para Alejandro Bran?

Crichel Pérez, volante ofensivo de 20 años, fue parte de la última convocatoria del Piojo Herrera, ocupando un lugar en el banco de suplentes en los empates ante Nicaragua y Haití. Mientras se define su futuro en Alajuelense, todo indica que perderá su lugar en La Sele rumbo al Mundial 2026.

Por otro lado, la salida de Creichel Pérez podría convertirse en la salvación de último momento para su compañero Alejandro Bran, quien tenía serias posibilidades de quedar fuera de la lista del estratega mexicano por su bajo rendimiento.

