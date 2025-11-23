Este domingo, la Liga Deportiva Alajuelense volvió a triunfar luego de lo que había sido el empate en cero contra Cartaginés. El León derrotó por 2-0 a Sporting en el Morera Soto y ratificó su primer puesto en la tabla de posiciones sacándole ventaja al Saprissa.

Durante el encuentro, el estadio de Alajuelense vivió diferentes emociones. Desde la lesión de Washington Ortega hasta el gesto que tuvo Creichel Pérez hacia la afición manuda después de marcar el primer gol.

Después de casi tres meses, Pérez volvió a anotarse en la lista de goleadores de la Liga. Había convertido por última vez en septiembre en el empate por 2-2 frente a Puntarenas. Este domingo cortó la sequía y lo festejó con un gesto directo a la afición.

Y es que Creichel Pérez venía siendo muy cuestionado tras lo sucedido en la previa del partido contra Motagua a finales de septiembre. El mediocampista ofensivo fue protagonista del escándalo con John Paul Ruiz, quienes se habían ido de fiesta y terminaron a los golpes, ya que uno le dijo al otro que no condujera en estado de ebriedad.

El gesto de Creichel Pérez hacia la afición de Alajuelense

A dos meses de este polémico episodio por el que fue apartado y posteriormente sancionado internamente, Pérez le ofreció disculpas a la afición de Alajuelense después de marcarle a Sporting.

Tras festejar el gol con sus compañeros, Creichel Pérez se hizo a un lado y levantó las dos manos juntas apuntando hacia los aficionados presentes en el Morera Soto, gesto que fue captado por las cámaras de la transmisión.