“Mis angustias”: Creichel Pérez abre su corazón en la hora más oscura de Costa Rica camino al Mundial 2026

Creichel Pérez, uno de los 26 futbolistas convocados por Miguel “Piojo” Herrera a la Selección de Costa Rica para afrontar las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026, vivió desde la tribuna el derrumbe absoluto de la Tricolor en Curazao.

El joven mediocampista de Liga Deportiva Alajuelense quedó fuera del banquillo (al igual que los también manudos Guillermo Villalobos y Anthony Hernández), pero la derrota por 1-0 ante Haití le golpeó igual de fuerte que al resto del plantel.

El escenario es ahora tremendo: Costa Rica necesita ganar sí o sí el martes ante Honduras y, además, rogar por un tropiezo haitiano ante Nicaragua para seguir soñando con la clasificación.

Creichel Pérez quedó fuera de la convocatoria ante Haití (LDA).

“Me sostuviste”: Creichel Pérez no pierde la fe

Mientras espera a que el tan cuestionado Miguel Herrera lo considere nuevamente para ocupar un asiento entre los suplentes en el decisivo duelo ante los catrachos, Creichel Pérez compartió en sus redes sociales un mensaje que refleja la única opción que hoy le queda a Costa Rica: encomendarse a Dios.

“Pero te llamé al sentir que me caía, y tú, con mucho amor, me sostuviste. En medio de mis angustias y grandes preocupaciones, tú me diste consuelo y alegría”, reza el salmo que publicó el volante de 21 años, manteniendo viva la llama de la última esperanza de La Sele rumbo al Mundial 2026.

Creichel Pérez no pierde la fe (Instagram).

Costa Rica vs Honduras: fecha y horario

El partido decisivo entre Costa Rica y Honduras se disputará este martes 18 de noviembre, a partir de las 7:00 p.m. (hora de Costa Rica) en el INS Estadio Nacional de San José. Será la última oportunidad de la Tricolor para aferrarse al milagro y evitar una de las eliminaciones más dolorosas de su historia.