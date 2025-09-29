“Creichel Pérez llegó golpeado”: todo Alajuelense estalla al conocerse los detalles del escándalo que indigna a Machillo Ramírez

Tras consultar fuentes internas de la directiva de Liga Deportiva Alajuelense, este lunes los periodistas Kevin Jiménez y Fabián Borbón revelaron los detalles de los indignantes acontecimientos que se desarrollaron entre la madrugada del sábado y la mañana del domingo en un bar josefino, involucrando a cuatro jugadores del primer equipo que dirige Óscar “Machillo” Ramírez.

Los futbolistas John Paul Ruiz, Creichel Pérez, Deylan Aguilar y Deylan Paz quedaron apartados del viaje a Honduras para enfrentar a Motagua por la revancha de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, y los pormenores del incidente justifican plenamente la decisión tomada por la directiva.

Contacto físico y un estado inaceptable

“Podemos confirmar que hubo contacto físico entre futbolistas, es lo que más tiene molesta a la directiva de la Liga: el estado en el que llegaron al entrenamiento“, aseguró Kevin Jiménez.

Además, el especialista en fichajes añadió que “Creichel Pérez llegó golpeado y a las 9 de la mañana“, cuando los jugadores estaban citados en el CAR a las 6 a.m. para entrenar e iniciar la concentración.

Fabián Borbón también aportó detalles que hicieron hervir la sangre de los manudos: “Los futbolistas involucrados fueron muy evidentes a la hora de su llegada. Me lo han confirmado directivos: llegaron con olor a alcohol, eso fue la alerta principal que llamó a Óscar Ramírez a involucrarse de lleno“. A esto se sumó que Pérez, además de llegar tres horas tarde, apareció sin la ropa de la concentración.

Los rumores cobran fuerza

Esta versión refuerza los rumores que circulaban sobre un supuesto enfrentamiento entre John Paul Ruiz y Creichel Pérez en el bar. Aunque aún no se ha confirmado de manera oficial, los testimonios recabados apuntan a que existió dicho altercado.

Aunque todavía se esperan las declaraciones de los involucrados, y hasta el momento no se han difundido imágenes del suceso, la evidencia en contra de los jugadores ya empieza a ser abrumadora.

Mientras tanto, Alajuelense se embarca rumbo a Tegucigalpa sin cuatro piezas que podrían haber sido fundamentales para revertir una eliminatoria complicada ante Motagua.

