Apoyo total de la directiva: Machillo Ramírez ya tomó la decisión que define el futuro de los cuatro jugadores de Alajuelense

El escándalo que sacudió a Liga Deportiva Alajuelense durante la mañana del domingo dejó a todos en shock. Los futbolistas John Paul Ruiz, Creichel Pérez, Deylan Aguilar y Deylan Paz fueron apartados del viaje a Honduras para enfrentar a Motagua por la revancha de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Según diversas fuentes, los jugadores llegaron al entrenamiento en el CAR luego de haber pasado la noche en un bar, oliendo a alcohol y, en el caso de Pérez, incluso con golpes visibles (que le habrían sido propiciados por John Paul Ruiz) y sin la ropa de la concentración.

Como era de esperarse, el comportamiento de los cuatro futbolistas generó una enorme indignación en la dirigencia y el cuerpo técnico liderado por Óscar “Machillo” Ramírez.

Machillo Ramírez ya tomó una decisión

La directiva de Alajuelense dejó claro que esta situación marcará un antes y un después dentro del club. “En la Liga no van a tener contemplaciones, porque esto le va a abrir la puerta a que otros jugadores tengan situaciones así”, afirmó el periodista Fabián Borbón en el programa Seguimos.

La resolución final sobre el futuro de los cuatro juveniles quedó totalmente en manos de Óscar Ramírez. Y el histórico DT, que cuenta con el respaldo absoluto de los jerarcas del club ya ha tomado una importante decisión.

Óscar Ramírez definirá el futuro de Creichel Pérez y compañía (La Nación).

“Óscar Ramírez le ha solicitado a la Junta Directiva que quiere una reunión cara a cara con los cuatro involucrados. Ahí se va a determinar qué va a suceder con ellos”, reveló Borbón. Su colega Kevin Jiménez agregó: “A esta hora, la junta directiva planea respetar la reunión al regreso a Costa Rica. El finiquito no se descarta pero el mercado ya cerró, dependerá de lo que pase con el Macho”.

En manos del Macho: los posibles destinos de los involucrados

Existen varias alternativas que podrían aplicarse según lo que decida Machillo Ramírez y la directiva. Entre las opciones están castigos económicos, como reducción de salario; sanciones deportivas, en las que los jugadores pierdan consideración en el primer equipo; o un ultimátum para cambiar su comportamiento y demostrar compromiso.

Otra posibilidad que maneja la dirigencia es el finiquito de contratos, respaldado por cláusulas de indisciplina presentes en los contratos del club. Esta medida sería extrema pero totalmente legal, y no le reportaría a Alajuelense ningún gasto extra.

Finalmente, también podría optarse por mantener apartados a los jugadores hasta que se reabra el mercado de fichajes y buscarles una salida del club. Esta opción permitiría mantener la disciplina sin perjudicar de manera inmediata la plantilla, pero enviando un mensaje claro de cero tolerancia.