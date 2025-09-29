Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Apoyo total de la directiva: Machillo Ramírez ya tomó la decisión que define el futuro de los cuatro jugadores de Alajuelense

La directiva de Alajuelense dejó el futuro de los cuatro manudos apartados en manos de Machillo Ramírez, y el histórico DT ya tomó una decisión.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Machillo Ramírez ya tomó una decisión.
© LDA.Machillo Ramírez ya tomó una decisión.

El escándalo que sacudió a Liga Deportiva Alajuelense durante la mañana del domingo dejó a todos en shock. Los futbolistas John Paul Ruiz, Creichel Pérez, Deylan Aguilar y Deylan Paz fueron apartados del viaje a Honduras para enfrentar a Motagua por la revancha de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Según diversas fuentes, los jugadores llegaron al entrenamiento en el CAR luego de haber pasado la noche en un bar, oliendo a alcohol y, en el caso de Pérez, incluso con golpes visibles (que le habrían sido propiciados por John Paul Ruiz) y sin la ropa de la concentración.

“Creichel Pérez llegó golpeado”: todo Alajuelense estalla al conocerse los detalles del escándalo que indigna a Machillo Ramírez

ver también

“Creichel Pérez llegó golpeado”: todo Alajuelense estalla al conocerse los detalles del escándalo que indigna a Machillo Ramírez

Como era de esperarse, el comportamiento de los cuatro futbolistas generó una enorme indignación en la dirigencia y el cuerpo técnico liderado por Óscar “Machillo” Ramírez.

Publicidad

Machillo Ramírez ya tomó una decisión

La directiva de Alajuelense dejó claro que esta situación marcará un antes y un después dentro del club. “En la Liga no van a tener contemplaciones, porque esto le va a abrir la puerta a que otros jugadores tengan situaciones así”, afirmó el periodista Fabián Borbón en el programa Seguimos.

La resolución final sobre el futuro de los cuatro juveniles quedó totalmente en manos de Óscar Ramírez. Y el histórico DT, que cuenta con el respaldo absoluto de los jerarcas del club ya ha tomado una importante decisión.

Publicidad
Machillo Ramírez habló sobre uno de los más criticados. (Foto: La Nación)

Óscar Ramírez definirá el futuro de Creichel Pérez y compañía (La Nación).

Óscar Ramírez le ha solicitado a la Junta Directiva que quiere una reunión cara a cara con los cuatro involucrados. Ahí se va a determinar qué va a suceder con ellos”, reveló Borbón. Su colega Kevin Jiménez agregó: “A esta hora, la junta directiva planea respetar la reunión al regreso a Costa Rica. El finiquito no se descarta pero el mercado ya cerró, dependerá de lo que pase con el Macho”.

Publicidad

En manos del Macho: los posibles destinos de los involucrados

Existen varias alternativas que podrían aplicarse según lo que decida Machillo Ramírez y la directiva. Entre las opciones están castigos económicos, como reducción de salario; sanciones deportivas, en las que los jugadores pierdan consideración en el primer equipo; o un ultimátum para cambiar su comportamiento y demostrar compromiso.

Otra posibilidad que maneja la dirigencia es el finiquito de contratos, respaldado por cláusulas de indisciplina presentes en los contratos del club. Esta medida sería extrema pero totalmente legal, y no le reportaría a Alajuelense ningún gasto extra.

Publicidad
Tras borrar a cuatro jugadores de Alajuelense, Machillo Ramírez define a sus reemplazantes para enfrentar a Motagua

ver también

Tras borrar a cuatro jugadores de Alajuelense, Machillo Ramírez define a sus reemplazantes para enfrentar a Motagua

Finalmente, también podría optarse por mantener apartados a los jugadores hasta que se reabra el mercado de fichajes y buscarles una salida del club. Esta opción permitiría mantener la disciplina sin perjudicar de manera inmediata la plantilla, pero enviando un mensaje claro de cero tolerancia.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
"Es de valientes": Creichel Pérez reacciona al escándalo en Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

"Es de valientes": Creichel Pérez reacciona al escándalo en Alajuelense

Limpieza en La Sele: Piojo Herrera borra a una figura que parecía tener su lugar asegurado
Costa Rica

Limpieza en La Sele: Piojo Herrera borra a una figura que parecía tener su lugar asegurado

"Creichel Pérez llegó golpeado": todo Alajuelense estalla con los detalles del escándalo
Liga Deportiva Alajuelense

"Creichel Pérez llegó golpeado": todo Alajuelense estalla con los detalles del escándalo

Sin cuatro jugadores y con una sentencia de Concacaf: Alajuelense recibe la peor noticia
Liga Deportiva Alajuelense

Sin cuatro jugadores y con una sentencia de Concacaf: Alajuelense recibe la peor noticia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo