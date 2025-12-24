Pasó la página de Herediano: el mensaje de Kenneth Vargas para Alajuelense que no le caerá bien a Jafet Soto

Alajuelense sumó a sus filas al futbolista Kenneth Vargas, que recientemente dio un mensaje inesperado. Se entiende que el mismo no caerá nada bien dentro de la cúpula dirigencial de Herediano, su último equipo. El 2026 le traerá revuelo.

Vargas pertenece al Herts Of Midlothian. Después de ser apartado por el cuerpo técnico del conjunto escocés, se fue cedido a préstamo al equipo florense. Para el cierre de este 2025, confirmó que estará la próxima temporada con los Manudos.

Su vínculo contractual con la institución que preside Jafet Soto ya quedó atrás. Más aún luego de un reciente mensaje que emitió a través de sus redes sociales, con el que armó una polvareda sumamente espesa.

Kenneth Vargas dejó un mensaje para Alajuelense que arma revuelo en Herediano

Alejandro Bran publicó una imagen en la que se lo ve de espaldas, con la camiseta alternativa de Liga Deportiva Alajuelense. El jugador se encuentra en medio de un festejo de gol, mientras eleva sus brazos y señala al cielo con sus índices.

Kenneth Vargas aprovechó para dejar su comentario en el posteo, con claridad y sin rodeos. El mensaje hace referencia a que buscarán el bicampeonato en el Torneo Claisira 2026. Esto, después del trofeo obtenido cuatro días atrás.

El mensaje de Kenneth Vargas para Alajuelense que sorprendió a Herediano (RRSS).

“El biiiii”, comentó Vargas en la publicación realizada por Bran. El futbolista de 23 años disputó siete de 10 partidos posibles durante la corriente temporada, en la que logró marcar un único gol y otorgar una asistencia en 364 minutos totales.