Miguel Herrera sin vueltas: los dos futbolistas que el entrenador borró de la Selección de Costa Rica para enfrentar a Honduras

La Selección de Costa Rica vive días de máxima tensión en la previa del clásico centroamericano por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El equipo dirigido por Miguel Herrera no solo carga con la presión de sumar puntos, sino también con la incertidumbre que rodea al plantel por decisiones técnicas y por la ausencia de figuras clave.

En las últimas horas, se confirmó la que ya se considera la baja más dolorosa para Costa Rica: Celso Borges quedó descartado por un desgarro muscular que lo deja fuera del duelo ante Honduras y lo pone prácticamente en duda para el choque contra Nicaragua. La noticia golpeó fuerte al camerino, pues el mediocampista era llamado a ser líder dentro y fuera del campo.

¿A qué futbolistas borró Miguel Herrera de Costa Rica?

Pero no es la única novedad. Según informó el periodista Kevin Jiménez, el Piojo Herrera tomó una decisión tajante y planea borrar de la formación titular a dos jugadores: Alejandro Bran y Ariel Lassiter. El primero pierde espacio en el mediocampo, mientras que el segundo arrastra un antecedente que generó malestar en el entrenador.

La particularidad del caso de Lassiter es que todavía resuena el polémico episodio ante Haití, cuando en el último minuto ejecutó un tiro libre de manera individual, ignorando la estrategia practicada durante la semana. En vez de enviar un centro al área, disparó directo al arco y lo hizo muy mal, desperdiciando la última opción de gol.

El propio Herrera no ocultó su molestia en aquel momento y lo criticó públicamente por haber hecho lo que quiso. Esa falta de disciplina táctica parece haber pesado en la decisión de relegarlo ahora, justo en un partido de altísima presión contra Honduras.

La Selección se prepara así para un duelo trascendental, con bajas sensibles y cambios inesperados en el once inicial. Miguel Herrera muestra mano dura y no duda en prescindir de jugadores que no respondan a su libreto, aunque eso implique mover piezas en la previa de un clásico que puede marcar el rumbo de Costa Rica en la eliminatoria.