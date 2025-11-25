“Es una oferta alta”: Creichel Pérez recibe la noticia que le abre la puerta a Europa y se celebra en Alajuelense

Creichel Pérez sigue creciendo a pasos de gigante. A sus 21 años, el volante creativo se ha convertido en una de las joyas de Liga Deportiva Alajuelense con mayor proyección internacional.

Bajo la dirección de Óscar “Machillo” Ramírez, el juvenil ha sido determinante en la campaña que mantiene a los manudos como líderes absolutos del Torneo Apertura 2025 y finalistas de la Copa Centroamericana.

Con cinco goles y dos asistencias en 22 partidos, además de recibir llamados a la Selección de Costa Rica, Creichel ha logrado colocarse en el radar de clubes extranjeros que lo siguen de cerca.

“La oferta de Ucrania podría activarse”

Sobre el cierre de la última ventana de fichajes, la Liga había recibido una oferta por los servicios del ex Carmelita proveniente de Ucrania. Sin embargo, en Alajuela tenían claro que no negociarían al jugador por menos de un millón de dólares, motivo por el cual las conversaciones terminaron estancadas

Ahora, con el nivel que está mostrando el mediocampista (y pese al reciente acto de indisciplina que mancha su registro), el interés desde Europa podría encenderse de nuevo.

“La oferta de Ucrania por Creichel Pérez podría activarse. Es una oferta alta para la Liga”, informó este martes el periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos, encendiendo la ilusión manuda de concretar una venta millonaria.

Enfocado en lo que viene

Mientras el club analiza la posible reactivación de la oferta, Creichel Pérez mantiene el foco en lo inmediato. El miércoles 26 de noviembre, Alajuelense recibirá en el Morera Soto al Xelajú de Guatemala por el partido de ida de la final centroamericana, en lo que será una prueba decisiva para el joven volante.

La revancha se disputará el 3 de diciembre en territorio chapín. Luego, la Liga dirigirá toda su energía a cerrar el año alcanzando la ansiada estrella 31 en el campeonato nacional.