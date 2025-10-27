Directo a la élite: Creichel Pérez pega el salto que sorprende a Alajuelense en el momento más importante de la temporada

En medio de días agitados dentro y fuera de la cancha, Liga Deportiva Alajuelense encuentra motivos para sonreír. A pesar del escándalo que ha rodeado al club en las últimas semanas, el equipo dirigido por Óscar Ramírez atraviesa un gran momento futbolístico, peleando por la clasificación a la final de la Copa Centroamericana y manteniéndose en los primeros lugares del Apertura 2025.

Y en ese buen presente, una de las figuras que más ha llamado la atención es la del joven Creichel Pérez, quien se ha ganado el reconocimiento internacional gracias a su talento y madurez en el campo.

¿Cuál es el ranking que integra Creichel Pérez?

Según datos estadísticos publicados recientemente, el volante rojinegro se ubica como el tercer jugador Sub-21 del mundo con más pases penetrantes en el último tercio de cancha cada 90 minutos, con un promedio de 2.27.

Por encima de Pérez solo aparecen Elián Caicedo del Mushuc Runa de Ecuador y Sani Suleiman del AS Trenčín de Eslovaquia, lo que coloca al costarricense entre los futbolistas jóvenes más influyentes en la creación ofensiva a nivel global.

El ranking que integra Creichel Pérez. (Foto: CIES)

El juvenil ha demostrado ser muy importante para su equipo y eso ya le ha dado nuevas oportunidades en la Selección de Costa Rica. Fue convocado, pese a haber protagonizado el escándalo en esa misma semana.

Publicidad

Publicidad

ver también Sin piedad: desde Alajuelense traen sobre la mesa unos recuerdos que no gustarán a Saprissa y Herediano

Ahora deberá demostrar que es un futbolista profesional dentro y fuera del campo. El futbolista tiene mucho futuro por delante y existe la posibilidad de que pueda dar el salto en su carrera y terminar jugando en el exterior.