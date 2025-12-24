Es tendencia:
Fedefútbol elige: sus tres candidatos para reemplazar a Ignacio Hierro como director de selecciones de Costa Rica

Tras la salida de Ignacio Hierro, desde la Fedefútbol pusieron sobre la mesa a sus candidatos. Descubre quiénes son a continuación.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Fedefútbol elige: sus tres candidatos para reemplazar a Ignacio Hierro como director de selecciones de Costa Rica

La Federación Costarricense de Fútbol entró en una etapa clave de análisis y toma de decisiones tras la salida de Ignacio Hierro como director de selecciones nacionales.

Con la intención de darle continuidad y una nueva dirección al proyecto deportivo, la dirigencia definió una terna de candidatos que cumplen con el perfil buscado

¿Cuáles son los candidatos para reemplazar a Ignacio Hierro?

Según informó el periodista Anthony Porras en Columbia Deportiva, la Federación Costarricense de Fútbol ya inició el proceso de entrevistas para definir al próximo director de selecciones nacionales

Entre los candidatos que han sido contactados figuran Ronald González, Paulo César Wanchope y Ángel Luis Catalin.

“Arrancaron las entrevistas de candidatos para director de selecciones nacionales: Ronald González, Paulo Wanchope, Ángel Luis Catalina”, comentó el periodista Anthony Porras en Columbia Deportiva.

De esta manera, el proceso entra ahora en una fase decisiva, con la Fedefútbol viendo perfiles y valorando trayectorias antes de tomar una determinación final.

Los nombres de Ronald González, Paulo César Wanchope y Ángel Luis Catalina se mantienen sobre la mesa como opciones firmes, mientras la dirigencia analiza cuál de ellos se ajusta mejor a la visión y objetivos que se plantean para el futuro de las selecciones nacionales de Costa Rica.

