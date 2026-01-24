Es tendencia:
Liberia vs. Herediano: a qué hora y cómo ver el partido por la Fecha 4 del Clausura 2026

Herediano llega con puntaje ideal y Liberia, sin haber podido ganar. Este domingo se enfrentan.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Liberia vs. Herediano, partidazo de este domingo.
Liberia vs. Herediano, partidazo de este domingo.

Municipal Liberia y Club Sport Herediano se cruzan con un antecedente fresco que explica por qué este partido no es “uno más” para el Team. En el Apertura 2025, Liberia cerró la fase regular metido entre los cuatro mejores y, con esa campaña, dejó a Herediano fuera de semifinales por un margen mínimo.

El presente, eso sí, los encuentra en veredas opuestas: Liberia todavía no ganó en el Clausura 2026, mientras que Herediano sostiene puntaje ideal y llega encendido bajo la conducción de José Giacone.

¿Cuándo juegan Liberia vs. Herediano?

El partido entre Liberia y Herediano se jugará este domingo 25 de enero de 2026, a las 3:00 pm, en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño.

¿Dónde ver EN VIVO Liberia vs. Herediano?

En Costa Rica, el encuentro entre pamperos y florenses, correspondiente a la Fecha 4 del Clausura 2026, se podrá ver por FUTV.

¿Cómo llega Liberia al duelo con Herediano?

Los Coyotes de José Saturnino Cardozo llegan sin triunfos en el torneo y con 2 puntos de 9, producto de dos empates y una derrota:

  • 2-2 vs. Alajuelense (Fecha 1)
  • 1-2 vs. Guadalupe (Fecha 2)
  • 1-1 vs. Pérez Zeledón (Fecha 3)
El dato que le agrega picante a la previa es el recuerdo del Apertura 2025: Liberia sostuvo su lugar en el Top 4 y, por arrastre, dejó al Team al borde de la clasificación (y finalmente afuera) de semifinales.

¿Cómo llega Herediano para visitar a Liberia?

El equipo de José Giacone no ha mostrado fisuras en el arranque del Clausura 2026: 3 victorias en 3 partidos, con una secuencia de resultados que explica su liderazgo:

  • 2-0 vs. Sporting FC (Fecha 1)
  • 2-0 vs. Saprissa (Fecha 2)
  • 4-0 vs. Guadalupe (Fecha 3)

En otras palabras: llega con marcha perfecta y con el objetivo inmediato de sostener el ritmo lejos de casa, ante un rival que ya demostró en el pasado reciente que sabe competir en escenarios límite.

