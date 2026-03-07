Es tendencia:
Saprissa vs. Herediano: a qué hora y cómo ver el duelo entre Hernán Medford y José Giacone por el Clausura 2026

Este domingo, en La Cueva, Saprissa vs. Herediano juegan un partido caliente por la Jornada 11 del Clausura 2026 de Costa Rica.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

Saprissa vs. Herediano es también un duelo de técnicos.
La Jornada 11 del Clausura 2026 pone frente a frente al Deportivo Saprissa y Herediano en un partido que puede reordenar la pelea grande del torneo. El Team llega como líder con 22 puntos, mientras que Saprissa es segundo con 18.

Por eso, el juego en Tibás es decisivo: si Saprissa gana, recorta la brecha y queda pisándole los talones al puntero. Y el contexto lo vuelve todavía más caliente, porque los morados buscan sostener el impulso del ciclo de Hernán Medford, mientras que Herediano de José Giacone quiere dar un golpe que lo afiance arriba.

¿Cuándo juegan Saprissa vs. Herediano?

El partido se juega el domingo 8 de marzo en el Estadio Ricardo Saprissa (La Cueva), a las 5:00 pm de Costa Rica.

¿Dónde ver EN VIVO Saprissa vs. Herediano?

En Costa Rica, el partido se podrá ver EN VIVO por FUTV.

Cómo llega Saprissa

Tras la derrota ante Sporting por la Fecha 10 que se jugó entre semana –que terminó con el invicto de Hernán Medford desde su regreso–, Saprissa llega 2° con 18 puntos y con la obligación de ganar para apretar el liderato.

El objetivo inmediato es claro: sumar de a tres para llegar al mano a mano con Herediano en el mejor escenario posible y mantener la presión en la parte alta.

Cómo llega Herediano

Herediano, que el miércoles venció 2-0 a Guadalupe, arriba como puntero con 22 puntos, con el mejor registro de victorias del torneo (7 ganados en 10 partidos).

El Team sabe que sacar un buen resultado en Tibás puede ser un golpe de autoridad: sostendría (o ampliaría) su ventaja sobre su perseguidor directo.

