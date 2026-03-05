Es tendencia:
“Estoy enojado”: Herediano se sorprende con la confesión de Marcel Hernández que retumba en Saprissa

El delantero de Herediano habló sobre lo que le sucedió ante Guadalupe y que puede complicar a Saprissa.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El goleador del Team sorprendió a su equipo.
El goleador del Team sorprendió a su equipo.

Marcel Hernández atraviesa un gran presente con el Club Sport Herediano en esta primera vuelta del Torneo Clausura 2026. El cubano fue importante anotando cuatro goles que lo depositan hoy como uno de los máximos goleadores del campeonato.

Sin embargo, no todo es alegría para él según las declaraciones que dio este miércoles tras la victoria por 2-0 contra Guadalupe. El delantero de Herediano se mostró muy enojado pese al triunfo que le aseguró el liderazgo al equipo florense.

Estoy enojado conmigo mismo. Es parte de la autoexigencia. No puedo dejar de pensar que esa segunda anotación no la pude hacer. Por eso no salgo del todo feliz. Creo que también se hizo un gran trabajo y eso es lo importante”, comentó Hernández.

Y agregó sobre lo que le sucedió en el partido: “Es necesario tomar buenas decisiones. No sé si me confié un poquito o si debo trabajar mentalmente algunas situaciones de juego. Se debe seguir adelante, mejorando en los entrenamientos para tomar buenas decisiones”.

En Herediano sólo piensan en ser líderes

Está claro que esta autoexigencia de la que habla Marcel Hernández repercutirá en el partido del próximo domingo frente al Deportivo Saprissa, donde buscará mejorar lo hecho ante Guadalupe, según sus palabras, a pesar de haber anotado en el Coyella Fonseca.

Además, Saprissa se ve amenazado por el principal objetivo que tiene Herediano de acuerdo a lo que comentó su goleador: “Queremos ser primeros para asegurar una gran final. No deseamos que nos pase lo del torneo anterior, cuando no clasificamos a las semifinales. Estamos pensando sólo en el liderato“.

En síntesis

  • El delantero Marcel Hernández anotó un gol en la victoria 2-0 del Herediano ante Guadalupe.
  • El cubano acumula cuatro goles en la primera vuelta del Torneo Clausura 2026 de Costa Rica.
  • El Herediano busca asegurar el liderato para garantizar su presencia en una Gran Final.

