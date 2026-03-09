Alajuelense lo hace oficial: confirman el regreso de la figura que ganó cuatro títulos con el club

La Liga Deportiva Alajuelense del Machillo Ramírez afrontará los octavos de final de la Concachampions ante LAFC con tres ausencias sensibles, ya que Kenneth Vargas, Jeison Lucumí y Malcon Pilone no están disponibles para este compromiso.

Sobre este escenario, el asistente técnico de Alajuelense Wardy Alfaro, brindó declaraciones en una transmisión en vivo de Facebook de Columbia y dejó más detalles sobre esta situación en el equipo rojinegro.

El regreso de una figura de Alajuelense

Wardy Alfaro asistente técnico del Machillo Ramírez, explicó que el caso más claro es el de Jeison Lucumí, a quien le restarían entre 10 días y dos semanas para volver a la actividad, una situación que ilusiona a los rojinegros en un momento en donde cada pieza es fundamental.

Por otro lado, Malcon Pilone todavía no hay un panorama definido, ya que fue sometido a estudios médicos y están a la espera de los resultados

En cuanto a Kenneth Vargas, detalló que sufrió una molestia en el isquiotibial, específicamente en la parte posterior del muslo, por lo que en Alajuelense esperan que su recuperación avance pronto para que pueda reincorporarse a la competencia lo antes posible.

Alajuelense con el objetivo en Concachampions

Con este panorama, Alajuelense se alista para un exigente reto internacional cuando enfrente a LAFC este martes 10 de marzo, a las 9 p. m. hora de Costa Rica, en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, en el duelo de ida de los octavos de final de la Concachampions