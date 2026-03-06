Mientras continúa marcando goles con la camiseta del Club Sport Herediano, Marcel Hernández también se consolida como uno de los futbolistas más activos fuera de la cancha en el fútbol costarricense. El delantero cubano, figura ofensiva del Team en las últimas temporadas, ha construido una red de emprendimientos que va mucho más allá de su carrera deportiva.

Entre negocios vinculados al deporte, la industria textil y el entretenimiento, el atacante demuestra que su visión empresarial crece al mismo ritmo que su protagonismo dentro del campo.

¿Qué emprendimientos tiene Marcel Hernández?

Uno de los proyectos que forma parte de su portafolio es Revolupartes, una empresa de autopartes con sede en Costa Rica que se ha posicionado en un mercado altamente competitivo. Aunque el rubro está lejos del fútbol, Hernández ha sabido diversificar sus inversiones con iniciativas que le permitan proyectarse a largo plazo.

Sin embargo, varios de sus emprendimientos mantienen un vínculo directo con el deporte. Uno de ellos es MH Sport, una marca de ropa deportiva que produce equipaciones para distintos equipos y organizaciones. Entre sus clientes aparecen clubes como Inter FA y Seguimos Team, lo que demuestra que el proyecto no solo funciona como una marca personal del delantero.

Marcel Hernánde tiene varios socios en Costa Rica.

A esa iniciativa se suma Taller Textil MH, una empresa dedicada a la confección y personalización de accesorios de alta calidad. Este proyecto se conecta con otro de sus negocios, Hilo Mundo, una compañía enfocada en la comercialización mayorista de telas deportivas que distribuye productos a diferentes mercados internacionales.

El vínculo con el fútbol también aparece en Lankester AF, un club que el propio Marcel Hernández impulsa en Cartago. La institución cuenta con categorías formativas que van desde la U9 hasta la U20 y compite en la Segunda B, funcionando como un espacio de desarrollo para jóvenes futbolistas.

A este proyecto se suma MH Fitness Club, un gimnasio que ofrece distintas actividades físicas y equipamiento especializado, reforzando la conexión entre el jugador y el mundo del entrenamiento deportivo.

El último emprendimiento de Marcel Hernández

El último movimiento empresarial del goleador de Herediano fue la apertura de Nine Sports Bar, un bar temático dedicado al deporte que comenzó a funcionar hace pocas semanas. Con este nuevo emprendimiento, Hernández amplía aún más su presencia en el ámbito comercial mientras sigue siendo una pieza clave dentro del equipo florense.

