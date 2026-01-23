Lo quería Saprissa, dejó su club de Costa Rica y ahora entra en el radar de Alajuelense: “Contrato de 6 meses”

El mercado de fichajes sigue dejando movimientos llamativos en el fútbol costarricense y uno de ellos involucra a un nombre que estuvo en la órbita de Saprissa, pero que ahora comienza a vincularse con el entorno de Liga Deportiva Alajuelense.

Tras el retiro de Esteban Alvarado, el Deportivo Saprissa analizó distintos perfiles para reforzar su portería. Entre las opciones que se valoraron apareció la de Alexandre Lezcano, guardameta que en ese momento mantenía contrato con el Club Sport Herediano, situación que complicó cualquier avance formal.

Con el paso de las semanas, el panorama cambió. El arquero logró finalizar su vínculo contractual y quedó en condición de agente libre, lo que reactivó el interés de varios clubes del país.

¿Cuál es el futbolista que quiso Saprissa y ahora está en el radar de Alajuelense?

Este jueves se confirmó su nuevo destino: Alexandre Lezcano jugará en Sarchí, equipo de la Liga de Ascenso que funciona como club hermano de Alajuelense y que mantiene una relación directa con el proyecto deportivo rojinegro.

Alexandre Lezcano jugará en el Sachi.

La información fue revelada por el periodista Kevin Jiménez, quien detalló que el guardameta comenzará a entrenar próximamente en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Alajuelense, un movimiento que no pasa desapercibido.

“El guardameta empezará a entrenar en el CAR próximamente. Contrato de 6 meses. Liberia estuvo interesado, pero no hubo acuerdo”, informó Jiménez.

El vínculo por seis meses sugiere que el club buscará evaluar su rendimiento de cerca, en un entorno controlado y alineado con la estructura manuda. Aunque su inscripción es con Sarchí, el hecho de entrenar en el CAR lo coloca directamente bajo el radar de Alajuelense.