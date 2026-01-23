Nuevo salto en Costa Rica: Fernando Lesme da la noticia que nadie imaginaba mientras Jafet Soto lo espera en Herediano

A Fernando Lesme le sienta muy bien el fútbol de Costa Rica. El espigado delantero de 23 años, con experiencia en ligas de su natal Paraguay, México, España y Panamá, encontró en la Liga Promérica el escenario ideal para potenciar su olfato goleador.

En ningún otro destino logró replicar los números que hoy lo posicionan entre los atacantes más eficaces del torneo. Lesme ya suma ocho gritos en 22 apariciones con Municipal Liberia, y arrastra un historial contundente en el país: 17 goles con Municipal Grecia y tres más con Liga Deportiva Alajuelense.

Estos números pusieron al artillero en el radar de Jafet Soto, con quien ya acordó un precontrato para reforzar al Club Sport Herediano a partir de junio, cuando expire su vínculo con los Coyotes de José Saturnino Cardozo.

Lesme entra en la historia del fútbol tico

Pero antes de desembarcar en Heredia, el artillero guaraní sigue totalmente enfocado en el Clausura 2026 con el equipo de Nicoya. Y este jueves dio el salto más importante desde que llegó al país: con su gol en la agonía del partido ante Pérez Zeledón, que selló el 1-1 definitivo, Lesme escribió una página histórica.

Es que ese tanto lo convirtió en el paraguayo con más goles marcados en la historia del fútbol nacional. La confirmación del hito llegó por medio del periodista Gerardo Coto Cover a través de Facebook.

“Desde la fecha 3 que ya terminó, Fernando Lesme ingresa como el paraguayo con más goles en la historia del fútbol de primera división de Costa Rica”, reveló “El Zar de las Estadísticas”.

Los paraguayos que hicieron historia en Costa Rica

El nuevo registro deja al futuro refuerzo de Herediano en lo más alto de una tabla que resume su impacto en la Liga Promérica:

Fernando Lesme: 24 goles (Grecia–Alajuelense–Liberia) Lauro Cazal: 23 (Pérez Zeledón–Sporting) Julio Gómez*: 19 (Herediano) Gerardo Laterza: 10 (Turrialba–Saprissa) Javier Araujo: 7 (Saprissa)

*Paraguayo nacionalizado argentino.