Saprissa y Alajuelense se pelearon por ficharlo y ahora será vendido a Europa: “Acuerdo entre las partes”

En el fútbol de Costa Rica, Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense suelen ser una parada casi obligada para los juveniles que se forman en otros clubes y muestran condiciones para proyectarse hacia el fútbol europeo.

Tras demostrar su talento en el ámbito local, muchos jóvenes prospectos terminan firmando con alguno de los dos gigantes del país, donde el salto de calidad y la exposición internacional pueden abrirles la puerta al Viejo Continente.

De Ciudad Quesada a Zalaegerszeg

Sin embargo, Joseth Peraza representa una excepción a esa regla. El espigado defensor de 21 años, que debutó con apenas 15 en el primer equipo de la AD San Carlos, estuvo en el radar tanto de morados como de manudos durante 2025. A pesar de ese interés, finalmente terminó tomando un camino diferente.

Peraza no tardó en adaptarse a Europa (Instagram).

Directo desde Ciudad Quesada, el zaguero firmó un préstamo por un año con el Zalaegerszeg de la primera división de Hungría, y en muy poco tiempo logró consolidarse en el equipo europeo.

“Joseth Peraza será comprado”

Peraza registra 22 apariciones, un gol, una asistencia e incluso ya ha portado el brazalete de capitán en el conjunto húsar, cifras que terminaron convenciendo a la directiva del club para ejecutar la opción de compra.

De esta manera, el Zalaegerszeg decidió adquirir definitivamente la ficha del costarricense, concretando una transferencia que quedará marcada en la historia grande de la AD San Carlos.

El Zalaegerszeg decidió adquirir definitivamente la ficha del costarricense (Facebook).

Así lo confirmó el periodista Yashin Quesada en sus redes sociales: “San Carlos concreta histórica venta al fútbol europeo. Ambos presidentes ya se pusieron de acuerdo entre las partes y el defensor Joseth Peraza será comprado por el Zalaegerszeg de Hungría”.

Adaptado al Viejo Continente

A finales del año pasado, el propio Peraza había contado en una entrevista con Diario Extra que su adaptación al país europeo fue muy rápida. “Me he acoplado bastante bien. El país es muy seguro y el gobierno invierte mucho en el fútbol, los estadios son de primer nivel”, explicó el defensor tico.

Ahora, el ex San Carlos se aseguró continuar jugando en un país y en un equipo donde se siente cómodo, dando estabilidad a su carrera en el fútbol europeo. Desde Hungría, Joseth Peraza espera proyectarse también a nivel de selección nacional en los próximos años.

