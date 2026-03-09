Joel Campbell recibe el mensaje que le faltaba para sentenciar su futuro en Alajuelense: “Es negativo”

La situación de Joel Campbell en la Liga Deportiva Alajuelense sigue sin definirse y su continuidad en el club todavía genera muchas dudas.

El contrato del atacante rojinegro termina en junio y, por ahora, no existen señales firmes que apunten a una renovación, por lo que su permanencia de cara al próximo campeonato permanece en suspenso.

A este escenario también se le suma el discreto rendimiento que ha mostrado recientemente dentro de la cancha, un aspecto que podría influir de forma importante en la decisión de la dirigencia.

¿Cuál es el mensaje que terminó de sentenciar el futuro de Joel Campbell en Alajuelense?

Las declaraciones sobre Joel Campbell apuntan directamente a la forma en que la dirigencia de Alajuelense ha manejado su caso, al señalar que ha existido un nivel de tolerancia y complacencia que no se vio con otros futbolistas del plantel.

“El nivel de complacencia que ha tenido la dirigencia con Joel Campbell es impresionante. Un nivel de tolerancia que no ha tenido con ningún otro jugador. Y eso al final termina siendo algo negativo porque usted necesita más jugadores que sean ejemplos de disciplina para el resto”, se comentó en la mesa de Tigo Sports Costa Rica sobre la situación de Joel Campbell en Alajuelense.

En el análisis expuesto en Tigo Sports Costa Rica, se dejó entrever que esa permisividad terminó afectando al equipo, ya que consideran que en un camerino se necesitan referentes que marquen disciplina y ejemplo para el resto.

