Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica de cara a la Fecha 4

La Fecha 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Promérica entra en acción hoy sábado con dos partidos, uno que se lleva la atención principal: Alajuelense vs. San Carlos. El actual campeón está urgido por conseguir su primer triunfo del torneo para no seguir cediendo terreno en la pelea por puestos de clasificación.

El domingo habrá doble función con dos cruces que pueden mover fuerte la parte alta: Liberia vs. Herediano (el Team llega con paso perfecto) y Saprissa vs. Cartaginés (los brumosos también están impecables), una combinación que, por contexto y forma, puede marcar tendencia en la tabla.

ver también Saprissa y Alajuelense aceleran por él: así juega Aikel Pennant, la joya de Pococí que ilusiona a los grandes de Costa Rica

La jornada se completa el lunes con Pérez Zeledón vs. Sporting, un cierre que también importa en la zona media y baja, donde cada punto empieza a pesar desde temprano.

Así se juega la Fecha 4 del Clausura 2026

Sábado 24 de enero

Puntarenas vs. Guadalupe — 18:00 — TV: Tigo Sports

Alajuelense vs. San Carlos — 20:00 — TV: FUTV

Domingo 25 de enero

Liberia vs. Herediano — 15:00 — TV: FUTV

Saprissa vs. Cartaginés — 18:00 — TV: FUTV

Lunes 26 de enero

Pérez Zeledón vs. Sporting — 20:00 — TV: FUTV

Publicidad

Publicidad

Tabla de posiciones del Clausura 2026

Así se jugará la Fecha 5 del Clausura 2026

Martes 27 de enero

Guadalupe vs. Alajuelense — 18:00

Publicidad

Miércoles 28 de enero

San Carlos vs. Liberia — 19:00

Herediano vs. Puntarenas — 20:00

Publicidad

Jueves 29 de enero

Pérez Zeledón vs. Saprissa — 15:00

Cartaginés vs. Sporting — 18:00