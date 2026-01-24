Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica de cara a la Fecha 4

La Fecha 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Promérica entra en acción hoy sábado con dos partidos, uno que se lleva la atención principal: Alajuelense vs. San Carlos. El actual campeón está urgido por conseguir su primer triunfo del torneo para no seguir cediendo terreno en la pelea por puestos de clasificación.
El domingo habrá doble función con dos cruces que pueden mover fuerte la parte alta: Liberia vs. Herediano (el Team llega con paso perfecto) y Saprissa vs. Cartaginés (los brumosos también están impecables), una combinación que, por contexto y forma, puede marcar tendencia en la tabla.
La jornada se completa el lunes con Pérez Zeledón vs. Sporting, un cierre que también importa en la zona media y baja, donde cada punto empieza a pesar desde temprano.
Así se juega la Fecha 4 del Clausura 2026
Sábado 24 de enero
- Puntarenas vs. Guadalupe — 18:00 — TV: Tigo Sports
- Alajuelense vs. San Carlos — 20:00 — TV: FUTV
Domingo 25 de enero
- Liberia vs. Herediano — 15:00 — TV: FUTV
- Saprissa vs. Cartaginés — 18:00 — TV: FUTV
Lunes 26 de enero
- Pérez Zeledón vs. Sporting — 20:00 — TV: FUTV
Tabla de posiciones del Clausura 2026
Así se jugará la Fecha 5 del Clausura 2026
Martes 27 de enero
- Guadalupe vs. Alajuelense — 18:00
Miércoles 28 de enero
- San Carlos vs. Liberia — 19:00
- Herediano vs. Puntarenas — 20:00
Jueves 29 de enero
- Pérez Zeledón vs. Saprissa — 15:00
- Cartaginés vs. Sporting — 18:00