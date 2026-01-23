Es tendencia:
“Interesa”: Fernán Faerron enfrenta la noticia que puede terminar de definir su futuro lejos de Costa Rica

El periodista Kevin Jiménez revela una primicia que puede repercutir en el futuro profesional de Fernán Faerron.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

¿Dónde jugará Fernán Faerron?
© Diario Extra / FCRF.¿Dónde jugará Fernán Faerron?

En el presente mercado de fichajes del fútbol costarricense, uno de los nombres que más se repite es el de Fernán Faerron. Desde que decidió desvincularse del Club Sport Herediano al inicio del Apertura 2025, el zaguero de 25 años permanece como agente libre, a la espera de una propuesta que esté a la altura de sus expectativas deportivas y contractuales.

Pese a que un sector de la afición del Deportivo Saprissa pidió su incorporación para reforzar la zaga, la versión fue rápidamente desactivada desde la interna tibaseña. Erick Lonnis fue tajante al respecto: “Nunca hemos hablado de Fernán Faerron, nunca ha estado en la órbita de Saprissa”, sentenció, cortando de raíz cualquier especulación.

Luego, el nombre de Faerron comenzó a circular en el entorno de Liga Deportiva Alajuelense, pero su pasado conflictivo en el club manudo terminó por clausurar esa posibilidad. Sin embargo, todavía quedaba una opción dentro del país: Municipal Liberia.

El futuro de Faerron continúa siendo nebuloso (Instagram).

¿Fernán Faerron llega a Liberia?

La semana pasada, Hancer Zúñiga, gerente deportivo del conjunto aurinegro, reconoció públicamente que existía “un aumento del interés por ficharlo”. Si bien no había una oferta formal presentada, confirmó que ya se habían producido contactos con el entorno del jugador y que el club estaba al tanto de su situación contractual.

Sin embargo, este viernes surgió una información que puede terminar de alejar al ex Herediano de Nicoya: el periodista Kevin Jiménez reveló que Liberia cubriría su plaza de extranjeros con un defensor central foráneo.

Tweet placeholder

Liberia cubriría la plaza de extranjeros con un central a pedido del DT. Manuel Romero, central paraguayo de Xelajú, interesa. Hay otros en lista”, anunció a través de sus redes sociales.

De concretarse la llegada del zaguero guaraní de 32 años, u otro defensa extranjero, todo indica que Liberia dejaría de considerar la opción de Faerron. Así, se le cerraría la última puerta que tenía disponible en Costa Rica, empujándolo a retomar el plan que siempre tuvo como prioridad: continuar su carrera como legionario, lejos del fútbol nacional.

