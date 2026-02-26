Este miércoles, el Club Sport Cartaginés fue eliminado de la Concachampions por el Vancouver Whitecaps. El equipo comandado por Amarini Villatoro fue superado en la segunda parte por 2-0 después de un primer tiempo en el que se mantuvo el 0-0 de la ida.

El conjunto de Cartago logró aguantar 140 minutos a lo largo de la serie contra un equipo que tiene un valor cercano a los 60 millones de euros. Sólo Thomas Müller, la gran figura de los canadienses, alcanza el monto que tiene Cartaginés en toda su planilla. El alemán rodea los 5 millones de euros.

Pese a esta enorme diferencia, Fernán Faerron considera que estuvieron cerca de alcanzar el objetivo. El zaguero central cree que los jugadores ticos pueden competirle a los equipos de la Liga MX y Major League Soccer en la competencia internacional.

Fernán Faerron siente que Costa Rica le puede hacer frente a la MLS y Liga MX

“Dolido por el resultado, siento que lo mantuvimos muy bien, pero hay varios puntos que tenemos que mejorar, como falta de personalidad, un poco el creérsela, el saber que podemos jugar de tú a tú”, opinó Faerron tras la eliminación.

“Falta un poco de personalidad, pero eso va más que todo en el jugador tico, que no se la creen. Ya vieron los momentos; obviamente ellos bajan un poco la intensidad y cuando empezamos a jugar con confianza y creyéndonosla, ya sin nada que perder, ya ahí tocábamos la bola y tuvimos algunas ocasiones importantes y siento que es eso lo que nos falta, creérnosla”, le dijo a La Teja.

De todos los equipos centroamericanos que compitieron en esta primera ronda de Concachampions, ninguno quedó con vida en el certamen. El único que sigue en pie es Alajuelense, pero esto se debe a que inicia su participación en los octavos de final por haber sido campeón de la Copa Centroamericana 2025.

