“Viajar a Europa”: Fernán Faerron confirmó dónde jugará luego de su fugaz etapa en Cartaginés

Tras la breve etapa que está viviendo en Cartaginés luego de haber llegado al club a inicios de febrero de este 2026, el defensor costarricense Fernán Faerron comienza a definir el siguiente capítulo de su carrera, marcado por un inminente viaje a Europa.

Luego de disputar 90 minutos en el empate como como local (0-0) ante Vancouver Whitecaps por la ida de la primera ronda de la Concachampions, el defensor costarricense habló sobre su futuro.

¿En dónde jugará Fernán Faerron luego de terminar su etapa en Cartaginés?

Fernán Faerron expresó su agradecimiento por la oportunidad en Cartaginés, destacando que este tiempo ha sido clave en su preparación profesional, y confirmó que su siguiente paso será viajar a Europa para realizar la pretemporada.

“Estoy muy contento aquí en Cartaginés, muy agradecido por haberme abierto las puertas estos 3 meses y ya después lo que me toca es viajar a Europa para hacer pretemporada”, comentó Fernán Faerron para ESPN.

“Ahorita por respeto a los contratos no se puede decir para qué equipo, pero ahora en junio-julio estaré viajando a España“, compartió Fernán Faerron sin mencionar a qué equipo por los momentos.

Los equipos interesados en Fernán Faerron desde España

Hace unas semanas, el periodista deportivo Kevin Jiménez reveló a través de sus redes sociales que el futuro de Fernán Faerron estaría prácticamente definido en España por un periodo inicial de seis meses, según información brindada por su representante.

Además, detalló que el próximo destino del defensor se estaría disputando entre tres clubes del ascenso español: Málaga CF, UD Almería y Córdoba CF, opciones que marcarían el siguiente paso del costarricense en su aventura europea.