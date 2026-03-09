Mientras Jefferson Brenes creció con sus padres en prisión, está fue la vida acomodada de la estrella de Alajuelense

En el fútbol costarricense conviven historias de vida muy distintas que terminan cruzándose dentro de la misma liga. Una de ellas es la de Jefferson Brenes, actual futbolista del Deportivo Saprissa, cuya infancia estuvo marcada por circunstancias extremadamente difíciles. Su recorrido hacia el profesionalismo no solo se construyó a partir del talento dentro de la cancha, sino también de una resiliencia poco común que lo obligó a crecer en medio de una realidad familiar compleja.

La difícil niñez de Jefferson Brenes

La niñez de Brenes estuvo atravesada por un hecho que marcaría profundamente su vida. Durante varios años, el hoy mediocampista morado tuvo que crecer con sus padres en prisión, una situación que lo obligó a enfrentar responsabilidades y obstáculos desde muy temprano. En ese contexto, el fútbol se convirtió en mucho más que un deporte: fue una vía de escape, un espacio de contención y, con el tiempo, la oportunidad de construir un futuro distinto.

A pesar de las dificultades, Brenes logró abrirse camino en las divisiones menores del fútbol costarricense. Con esfuerzo y constancia fue superando etapas hasta consolidarse como futbolista profesional. Su evolución lo llevó a defender la camiseta de Saprissa, uno de los clubes más exigentes y ganadores del país, donde ha logrado ganarse un lugar gracias a su intensidad en el mediocampo y su compromiso dentro del terreno de juego.

La gran diferencia con Ángel Zaldívar

La realidad del delantero mexicano Ángel Zaldívar, actual jugador de Liga Deportiva Alajuelense, tuvo un origen muy diferente. Nacido en un entorno de clase media acomodada en México, el atacante creció en un ambiente de estabilidad que le permitió desarrollar su carrera deportiva con otro tipo de respaldo. Desde joven contó con el apoyo familiar necesario para combinar su formación futbolística con otros proyectos personales.

Ese contexto incluso le permitió continuar con su educación mientras avanzaba en el fútbol profesional. Zaldívar estudió en una universidad privada gracias al apoyo de su familia, una oportunidad que refleja el entorno en el que se formó. Para el delantero, el crecimiento como deportista siempre estuvo acompañado por la posibilidad de prepararse académicamente, algo que no todos los futbolistas pueden permitirse durante sus primeros años de carrera.

Hoy, el campeonato costarricense reúne estas dos historias que representan caminos completamente distintos hacia el profesionalismo. Jefferson Brenes, desde Saprissa, simboliza el esfuerzo de quien logró salir adelante en medio de una infancia marcada por la adversidad.

Ángel Zaldívar, desde Alajuelense, refleja el desarrollo deportivo acompañado de estabilidad y oportunidades. Dos trayectorias opuestas que hoy forman parte del mismo escenario del fútbol tico.