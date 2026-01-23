Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“No hay espacio para él”: Fernán Faerron recibe el rechazo más doloroso en Costa Rica y su futuro comienza a preocupar

Con apenas 25 años, Fernán Faerron sigue siendo un nombre que genera debate en el fútbol costarricense. Nadie duda de sus condiciones: defensor de buen biotipo, personalidad fuerte y rendimiento comprobado cuando ha tenido continuidad. Incluso, en distintos momentos, exentrenadores de la Selección Nacional resaltaron su lectura de juego y sus virtudes defensivas. En este […]

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Fernán Faerron sigue con incertidumbre en su futuro.
Fernán Faerron sigue con incertidumbre en su futuro.

Con apenas 25 años, Fernán Faerron sigue siendo un nombre que genera debate en el fútbol costarricense. Nadie duda de sus condiciones: defensor de buen biotipo, personalidad fuerte y rendimiento comprobado cuando ha tenido continuidad. Incluso, en distintos momentos, exentrenadores de la Selección Nacional resaltaron su lectura de juego y sus virtudes defensivas.

En este periodo, su nombre fue vinculado a varios equipos del país Saprissa, Liberia y Cartaginés, entre otros, pero ninguna de esas opciones llegó a concretarse.

En las últimas horas surgió una versión que parecía abrirle una puerta inesperada: la posibilidad de que Faerron regresara al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Alajuelense, no para el primer equipo, sino para integrarse al Sarchí FC, conjunto de la Liga de Ascenso ligado al presidente manudo a título personal.

Desde Sarchí le cerraron las puertas a Fernán Faerron

No obstante, esa opción quedó descartada de forma tajante. Fuentes cercanas a la institución fueron claras: Fernán Faerron no llegará a Sarchí ni tendrá su día a día en el CAR. En ese entorno no hay espacio deportivo para él y, además, persisten recuerdos incómodos de su etapa anterior en Alajuelense.

Fernán Faerron todavía no consiguió club.

Fernán Faerron todavía no consiguió club.

Dentro del club no se olvidan episodios en los que el defensor se burló de la afición rojinegra, así como situaciones que fueron interpretadas internamente como actos de deslealtad hacia el grupo. Esos antecedentes siguen pesando, y mucho, cada vez que se analiza la posibilidad de un regreso.

Publicidad
El agente de Malcom Pilone revela detalles inéditos sobre la oferta de Alajuelense para ficharlo: “No se puede negar”

ver también

El agente de Malcom Pilone revela detalles inéditos sobre la oferta de Alajuelense para ficharlo: “No se puede negar”

El mensaje es contundente: no hay espacio para él. Al menos no en Alajuelense ni en su estructura deportiva. Así, el futuro de Fernán Faerron entra en una etapa delicada. Su entorno continúa buscando una oportunidad en el fútbol nacional, mientras el defensor enfrenta un momento decisivo en una carrera que, pese a su juventud y talento, atraviesa hoy una de sus etapas más inciertas.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Ni Saprissa ni Alajuelense: Faerron recibe el llamado de otro club de Costa Rica
Costa Rica

Ni Saprissa ni Alajuelense: Faerron recibe el llamado de otro club de Costa Rica

No arregló con Saprissa y se fue a Alajuelense: la novela de Fernán Faerron dio un giro impensado
Liga Deportiva Alajuelense

No arregló con Saprissa y se fue a Alajuelense: la novela de Fernán Faerron dio un giro impensado

Fernán Faerron a Saprissa: Erick Lonnis rompe el silencio
Deportivo Saprissa

Fernán Faerron a Saprissa: Erick Lonnis rompe el silencio

Salió campeón con LDA, se fue mal y confirmó que Saprissa buscó ficharlo
Liga Deportiva Alajuelense

Salió campeón con LDA, se fue mal y confirmó que Saprissa buscó ficharlo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo