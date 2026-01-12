Es tendencia:
Fernán Faerron a Saprissa: Erick Lonnis rompe el silencio y reveló si avanzarán para fichar al ex Alajuelense

Después de varias especulaciones, Erick Lonnis respondió sobre si Saprissa avanzará o no para fichar a Fernán Faerron.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Erick Lonnis respondió obre el rumor de Fernán Faerron a Saprissa.
En los últimos días, uno de los rumores que más ruido generó en el mercado del fútbol costarricense fue la posible llegada de Fernán Faerron al Deportivo Saprissa. La versión tomó fuerza luego de que el exfutbolista Allan Alemán asegurara públicamente que el zaguero estaba cerca de vestirse de morado.

Las declaraciones encendieron la ilusión, y también la polémica, entre los aficionados, tomando en cuenta el pasado reciente de Faerron en Liga Deportiva Alajuelense. Sin embargo, este lunes la dirigencia morada salió a poner punto final a la especulación.

Durante la presentación oficial de los nuevos fichajes, Erick Lonnis, integrante del Comité Deportivo de Saprissa, fue consultado directamente sobre si existió algún tipo de acercamiento con el defensor. Su respuesta fue tajante.

¿Qué dijo Lonnis sobre la posible llegada de Faerron a Saprissa?

“Nunca. Nunca hemos hablado de Fernán Faerron, nunca ha estado en la órbita de Saprissa”, aseguró Lonnis. El excapitán morado no solo negó conversaciones formales, sino cualquier tipo de contacto previo con el jugador o su entorno.

Nunca hablamos con él, y que yo recuerde, con ninguno de sus representantes. A veces pasa que un representante te escribe y te ofrece al jugador por mensaje, y en eso uno debe tener mucho cuidado y ni contestar, porque con solo dar una respuesta toman un pantallazo y dicen que el club está interesado, explicó.

Lonnis dejó claro que, pese a respetar la carrera de Faerron, Saprissa jamás lo consideró como refuerzo en este mercado. Aun así, aclaró que el club no se maneja con vetos personales, sino con criterios institucionales.

“Viajará el viernes”: desde Saprissa se confirma el fichaje tan esperado por los directivos

“Viajará el viernes”: desde Saprissa se confirma el fichaje tan esperado por los directivos

Ningún jugador bueno tiene las puertas cerradas. Los que sí las tienen, y que nunca se van a integrar a Saprissa, son los jugadores que no se adaptan a la cultura y los valores del equipo. Esa es una percepción muy personal cuando hacemos un análisis de un jugador”, señaló.

Con esto, Saprissa deja claro que el nombre de Fernán Faerron nunca estuvo sobre la mesa, y que el rumor que circuló en los últimos días no pasó de ser una especulación. Los morados iniciarán el Clausura este martes, cuando reciban a Puntarenas a las 8:00 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa, ya con el foco totalmente puesto en lo deportivo.

